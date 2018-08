Europa League: Salzburg gegen Leipzig, Rapid gegen Rangers

Red Bull Salzburg und Rapid Wien bekamen in Monaco renommierte Gegner für die Gruppenphase zugelost

Monaco – In der Gruppenphase der Europa League kommt es zu einem Duell der beiden Red-Bull-Klubs. Meister Salzburg trifft in Gruppe B unter anderem auf den ebenfalls vom Getränkekonzern finanzierten deutschen Bundesligisten RB Leipzig, ergab die Auslosung Freitagmittag in Monaco.

Salzburg-Trainer Marco Rose, dessen Familie in Leipzig lebt, sagte über das Europa-League-Gastspiel beim ebenfalls von Red Bull unterstützten deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig: "Vielleicht werde ich meine Tochter in der Früh noch zur Schule bringen, da muss die Standard-Sitzung dann ein bisschen warten. Abholen wird sich aber nicht ausgehen."

Leipzig-Trainer Rangnick zur Begegnung mit den Salzburgern: "Natürlich ist auch die Partie gegen Salzburg eine besondere – für mich und sicherlich auch den einen oder anderen unserer Spieler."

UEFA hält Bullen-Duell für "unproblematisch"

UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti hält das Europa-League-Duell zwischen den von Red Bull gesponserten Klubs aus Leipzig und Salzburg für unproblematisch. "Beide Teams sind für den Wettbewerb zugelassen worden. Alle Kriterien wurden erfüllt", sagte Marchetti am Freitag nach der Auslosung in Monaco.

Im Vorjahr hatte die UEFA erst nach langen Beratungen beiden Clubs ein Startrecht im gleichen Wettbewerb grundsätzlich eingeräumt. Die Regularien verbieten eine Teilnahme im gleichen Europacup, wenn zwei Clubs maßgeblich vom gleichen Geldgeber abhängen. Im Fall Leipzig und Salzburg seien durch strukturelle Veränderungen alle Kriterien erfüllt, hieß es von der UEFA.

Die Salzburger starten auch in dieser Saison international offiziell unter dem Namen FC Salzburg und modifizierten ihr Logo mit den zwei Bullen. Auch die Trikots müssen offensichtlich zu unterscheiden sein.

Weitere Gruppengegner der Salzburger sind Rosenborg Trondheim und wie bereits 2014 Celtic Glasgow.

Rapid in "anspruchsvoller Gruppe"

Rapid Wien bekommt es in Gruppe G neben Villarreal, mit dem russischen Rekordmeister Spartak Moskau und dem schottischen Rekordchampion Glasgow Rangers zu tun. Trainer Goran Djuricin sagte nach der Auslosung zu "uefa.com": "Die Gruppe ist anspruchsvoll, es wird sehr schwer. Aber alles ist möglich." Rapid-Kapitän Stefan Schwab: "Die Gruppe ist interessant. Es sind viele Traditionsvereine dabei, das verspricht spannende Duelle. Ich freue mich darauf. Es ist unglaublich schön, unser Wappen wieder in Europa zu sehen. Wir wollen in dieser Gruppe eine Rolle spielen."

Erster Spieltag ist der 20. September. Die Gruppenphase läuft bis 13. Dezember. (APA, sid, 31.8.2018)

Gruppe A

Bayer Leverkusen (GER)

Ludogorez (BUL)

FC Zürich (SUI)

AEK Larnaka (CYP)



Gruppe B

Salzburg (AUT)

Celtic (SCO)

RB Leipzig (GER)

Rosenborg (NOR)



Gruppe C

Zenit (RUS)

København (DEN)

Bordeaux (FRA)

Slavia Prag (CZE)



Gruppe D

Anderlecht (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Spartak Trnava (SVK)



Gruppe E

Arsenal (ENG)

Sporting (POR)

Karabach (AZE)

Worskla Poltawa (UKR)



Gruppe F

Olympiakos (GRE)

AC Milan (ITA)

Real Betis (ESP)

Dudelange (LUX)

Gruppe G

Villarreal (ESP)

Rapid Wien (AUT)

Spartak Moskau (RUS)

Rangers (SCO)



Gruppe H

Lazio (ITA)

Marseille (FRA)

Eintracht Frankfurt (GER)

Apollon (CYP)



Gruppe I

Beşiktaş (TUR)

Genk (BEL)

Malmö (SWE)

Sarpsborg (NOR)



Gruppe J

Sevilla (ESP)

Krasnodar (RUS)

Standard Lüttich (BEL)

Akhisar Belediyespor (TUR)



Gruppe K

Dynamo Kiew (UKR)

Astana (KAZ)

Rennes (FRA)

Jablonec (CZE)

Gruppe L

Chelsea (ENG)

Paok (GRE)

Bate Borissow (BLR)

Vidi (HUN)

Spieltermine: 20. September, 4. und 25. Oktober, 8. und 29. November, 13. Dezember.