Myanmars Militär manipuliert die Geschichtsschreibung

"Bengalen drangen in das Land ein, nachdem die britischen Kolonialisten den niedrig gelegenen Teil Myanmars besetzten." Die britische Besatzung endete 1948, das Original oben wurde 1996 in Ruanda aufgenommen, Fotografin Martha Rial erhielt dafür den Pulitzer-Preis.

Yangon – Im Juli dieses Jahres veröffentlichte die PR-Abteilung des myanmarischen Militärs ein Buch. Unter dem englischen Titel "Myanmar Politics and the Tatmadaw: Part I" ("Tatmadaw" steht für die Armee) soll darin die Geschichte der Rohingya-Minderheit im nördlichen Bundesstaat Rakhine erklärt werden.

The Guardian: Myanmar army fakes photos and history in sinister rewrite of Rohingya crisis