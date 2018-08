Kostenlose Offline-Version von "Counter-Strike: Global Offensive" veröffentlicht

Die "CS:GO Free Edition" ermöglicht Anfängern einen schmerzfreien Einstieg in den populären Shooter

Valve hat eine kostenlose Version des Shooters Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) herausgebracht, mit der man offline gegen computergesteuerte Gegner (Bots) spielen kann. Gleichzeitig erlaubt die Gratisfassung die Verfolgung von E-Sports-Matches der Major League über den Zuschauermodus.

Trockentraining für Anfänger

Zwar lebt CS:GO davon, dass in Teams von fünf gegen fünf reale Menschen gegeneinander spielen, die kostenlose Ausgabe soll jedoch den Zugang für neue Spieler so einfach wie möglich gestalten und eine Art Trockentraining ermöglichen, bevor man sich in den Online-Kampf stürzt. Der Multiplayer-Shooter ist nach wie vor eines der populärsten Games auf Valves Distributionsplattform Steam.

Die CS:GO Free Edition ist ab sofort für Windows-PC, Mac und Linux erhältlich. (red, 31.8.2018)