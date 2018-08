Pixel 3: Das ist Googles neues Smartphone – ohne Notch

Kleinere Variante orientiert sich am Design des Pixel 2 XL – 5,5-Zoll-Bildschirm mit schmalem Rahmen

Über das Pixel 3 XL ist mittlerweile praktisch alles bekannt: In vergangenen Wochen wurden einige Prototypen davon am Schwarzmarkt verkauft und sind so in die Hände von Techbloggern gelangt. Diese haben das eigentlich erst für eine Vorstellung Anfang Oktober vorgesehene Gerät natürlich gleich ausführlich unter die Lupe genommen. Doch Google arbeitet noch an einem zweiten Smartphone, über das bisher erheblich weniger bekannt war – das ändert sich jetzt aber.

Pixel 3

Auf Reddit sind erste Fotos des Pixel 3 aufgetaucht. Und diese zeigen: Im Gegensatz zur XL-Version verzichtet Google hier auf einen "Notch", also den Bildschirmausschnitt an der Oberseite, wie ihn derzeit auch so viele andere Smartphones aufweisen. Trotzdem wird im Vergleich zum Pixel 2 der Rahmen ober- und unterhalb des Bildschirms deutlich reduziert. Rein äußerlich erinnert das Ganze somit eher an eine geschrumpfte Version des Pixel 2 XL.

Daraus ergibt sich auch ein geändertes Seitenverhältnis im Vergleich zum Vorgänger, auch bei Googles kleinem Smartphone beträgt dieses also jetzt 2:1. Die Bildschirmgröße beträgt laut diesen Informationen 5,5 Zoll, die Auflösung liegt bei 2.160 x 1.080 Pixel. Der Akku wird mit 2.960 mAh angegeben, was ein deutliches Upgrade zum Pixel 2 darstellt, das mit 2.700 mAh sein Auslangen finden muss. Dies ist insofern interessant, als beim Pixel 3 XL der Akku im Vergleich zum Vorgänger sogar leicht kleiner werden soll, was auf die Integration von drahtlosem Laden zurückzuführen sein könnte. Informationen dazu, ob auch das kleine Pixel 3 drahtloses Laden bieten wird, gibt es bisher noch nicht.

Details

Ansonsten entsprechen die Spezifikationen weitgehend jenen des Pixel 3 XL. Das heißt, dass auch hier ein Snapdragon 845 samt Adreno-630-GPU zum Einsatz kommt. Das RAM liegt wie gehabt bei 4 GB, und der Dualkamera-Aufbau an der Vorderseite ist ebenfalls zu sehen. Ebenso, dass Google an der Rückseite wieder auf eine einzelne Kamera vertraut.

Sowohl Pixel 3 als auch Pixel 3 XL sollen laut aktuellen Informationen am 9. Oktober offiziell enthüllt werden. Wann und in welchen Ländern sie anschließend erhältlich sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. (Andreas Proschofsky, 31.8.2018)