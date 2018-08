Angeblich erste Fotos von neuem iPhone XS aufgetaucht

Der iPhone X-Nachfolger soll am 12. September präsentiert werden

In weniger als zwei Wochen will Apple seine nächsten iPhones offiziell vorstellen. Das bedeutet vor allem, dass in den kommenden Tagen fast pausenlos neue Details über die Geräte im Netz auftauchen werden. Die auf Apple-News spezialisierte Plattform 9to5Mac gibt an, nun die ersten Fotos des iPhone X-Nachfolgers erhalten zu haben. Dabei soll es sich um keine Montage, sondern ein Pressefoto handeln.

Zwei Größen



Die neuen Smartphones sollen als iPhone XS firmieren, was mit Blick auf die historische Namensgebung der iPhones durchaus Sinn ergibt. Das iPhone XS soll in zwei Größen erscheinen, mit 5,8 Zoll und 6,5 Zoll. Als Farbvariante soll diesmal von Beginn an Gold zum Einsatz kommen. Die Geräte könnten schon im September in den Läden erscheinen.

Apple Watch

Außerdem will Apple am 12. September eine neue Generation seiner Apple Watch sowie ein günstigeres iPhone mit LCD-Display vorstellen. In den vergangenen Jahren gab es bei offiziellen Apple-Präsentationen kaum Überraschungen, meist waren fast alle Details vorab durchgesickert. (red, 31.8.2018)