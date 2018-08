Trump schlägt EU-Angebot zur Abschaffung der Autozölle aus

Das Angebot, die Zölle auf beiden Seiten auf null zu setzen, ist für den US-Präsidenten "nicht gut genug". Juncker kontert: "Wenn Trump Autozölle verfügt, werden wir das auch tun"

Brüssel – US-Präsident Donald Trump lehnt ein Angebot der EU ab, sämtliche Zölle auf Autoimporte zu streichen. Das Angebot sei "nicht gut genug", sagte Trump in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Agentur Bloomberg. "Die Europäische Union ist fast so schlimm wie China, nur kleiner", ergänzte Trump. Zuvor hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärt, dass die EU bereit sei, ihre Autozölle auf null zu reduzieren, wenn die USA dasselbe tun würden.

Juncker kontert

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reagierte prompt: "Wenn Trump Autozölle verfügt, werden wir das auch tun", gab er Freitagfrüh bekannt. Er habe zwar mit Trump einen Waffenstillstand in Sachen Autozölle vereinbart, doch solche Waffenstillstände würden eben manchmal in Gefahr kommen.

Einigung über Abbau von Handelsbarrieren

Trump und Juncker hatten sich Ende Juli überraschend darauf geeinigt, konkrete Gespräche über einen Abbau von Handelsbarrieren aufzunehmen. Die Europäer sollen sich außerdem verpflichten, mehr Soja und Flüssiggas aus den USA zu importieren. Zusätzliche Autozölle waren damit vorerst vom Tisch. (Reuters, 31.8.2018)