Ex-BVT-Chef Polli kehrt ins Ministerium zurück

Gert-René Polli wird im Innenministerium arbeiten – in welcher Funktion, ist noch unklar. Er hatte die BVT-Affäre ins Rollen gebracht

Wien – Der frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsdienst und Terrorismusbekämpfung, Gert-René Polli, kehrt mit 1. September zurück – allerdings nicht ins BVT, sondern ins Innenministerium. Er hatte mit Vorwürfen von "Günstlings"-Bestellungen und korrupten Strukturen Anfang des Jahres die BVT-Affäre ins Rollen gebracht. Und er war Berater von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in den Koalitionsverhandlungen, bestätigte Polli selbst dem "Kurier".

Bis 2008 Direktor des BVT

Welche Funktion Polli – ab nächster Woche – in Kickls Ministerium ausüben wird, weiß er noch nicht. "Aber keine Funktion, die mit meinem früheren Leben, also dem BVT, zu tun hat", sagte er der Zeitung. Polli war von Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) 2002 mit der Reorganisation der Staatspolizei beauftragt worden und dann bis 2008 Direktor des BVT. Damals wurden ihm undurchsichtige Kontakte zum Iran – die den USA und Israel missfielen – nachgesagt. Sie sollen auch der Grund dafür gewesen sein, dass er seinen Job als Leiter der Konzernsicherheit bei Siemens in München 2009 verlor. Später machte sich Polli als Unternehmensberater selbstständig – jetzt kehrt er nach zehn Jahren Karenz in den Staatsdienst zurück.

Laut "Insidern" sollte Polli, schreibt der "Kurier", auch wieder ins BVT zurückkehren. Das sei allerdings daran gescheitert, dass das Bundesverwaltungsgericht die – von Kickl im März verhängte – Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling aufgehoben hat. Dominik Fasching, der das BVT damals interimistisch leitete, wird jetzt "offiziell bestätigt" neuer Vizedirektor.

BVT-Mitarbeiter und EGS-Beamter erste Zeugen im U-Ausschuss

Im BVT-Untersuchungsausschuss stehen am kommenden Dienstag und Mittwoch die umstrittenen Hausdurchsuchungen beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung im Mittelpunkt. Befragt werden als erste Zeugen fünf BVT-Mitarbeiter und ein EGS-Beamter, also ein Polizist jener Einheit, die mit den Durchsuchungen betraut worden ist.

Die Hausdurchsuchungen im BVT und an Privatadressen von Mitarbeitern, die nach Anordnung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) durchgeführt wurden, wurden vielfach als überschießend kritisiert und mittlerweile auch vom Oberlandesgericht Wien größtenteils für unzulässig erklärt.

Erste Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss ist am Dienstagvormittag ein Mitarbeiter in der Sicherheitszentrale des BVT. Mit ihm soll bei der Hausdurchsuchung Ende Februar rüde verfahren worden sein – was er nun im U-Ausschuss erzählen soll. Die zweite Auskunftsperson ist ebenfalls ein BVT-Mitarbeiter, der als Zeuge Betroffener der Hausdurchsuchung war – nicht nur in seinem Büro, sondern auch zuhause, wobei auch seine beiden Töchter und seine Ehefrau hineingezogen worden sein sollen. Der Mitarbeiter soll die Vorgänge auch in einem E-Mail an Justizministeriums-Generalsekretär Christian Pilnacek geschildert haben.

Am Nachmittag soll dann ein Beamter jener Polizeieinheit Rede und Antwort stehen, die mit den Hausdurchsuchungen beauftragt worden sind. Fragen wird ihn die Opposition wohl zu Einsatztaktik und Vorbereitung sowie vermutete unbeaufsichtigte Datensicherungen. Dem Vernehmen nach gibt es Hinweise in den Akten, dass EGS-Beamte Papierakten durchgeschaut haben, die sie aufgrund ihrer Sicherheitsstufe gar nicht hätten anschauen dürfen.

Klassifizierte Unterlagen gefunden

Am Mittwoch geht es dann wieder mit einer Mitarbeiterin des BVT weiter, die als Leiterin der Rechtsabteilung laut Aktenvermerken die Staatsanwältin auf die problematische Vorgangsweise beim Umgang mit heiklen beschlagnahmten Informationen hingewiesen haben soll. So soll sie mehrmals auf drohende Konsequenzen wie Vertrauensverlust bei ausländischen Nachrichtendiensten hingewiesen haben.

Zu Mittag muss ein Mitarbeiter der EDV-Abteilung im BVT als Zeuge im Ausschuss erscheinen. Er wird zu seinem Aktenvermerk befragt werden, in dem er angeblich kritisiert, dass viel zu viele und teils unbeaufsichtigt Daten sichergestellt worden seien und die Datensicherheit nicht gegeben gewesen sei. Dritte Auskunftsperson am Mittwoch ist der BVT-Referatsleiter Nachrichtendienst – er ist Beschuldigter im BVT-Ermittlungsverfahren, könnte sich also teilweise der Aussage entschlagen. Sowohl in seinem Büro als auch an seiner Wohnadresse fanden Ende Februar Hausdurchsuchungen statt, vom Oberlandesgericht übrigens als rechtmäßig gewertet. Er soll im Untersuchungsausschuss den Ablauf der Hausdurchsuchung schildern. Auf seinem Arbeitstisch wurden dem Vernehmen nach klassifizierte Unterlagen gefunden, weshalb er Ende Mai entlassen wurde. (APA, 31.8.2018)