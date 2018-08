Nafta-Gespräche werden am Freitag fortgesetzt

Kanadas Außenministerin Freeland zufolge gibt es noch keinen Deal

Washington – Die Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta sollen am Freitag fortgesetzt werden. "Nein, wir haben keinen Deal", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington.

Die Gespräche würden am Freitagmorgen (Ortszeit) fortgesetzt. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor eine Einigung bis Freitag in Aussicht gestellt.

Lange Gespräche

US-Präsident Donald Trump sieht die USA durch das bisherige Abkommen erheblich benachteiligt – die Gespräche über die Neuauflage laufen schon seit über einem Jahr. Am Montag hatten sich die USA zunächst mit Mexiko auf eine bilaterale Neufassung des Drei-Länder-Freihandelsabkommens geeinigt. Kanada hatte die beiden Länder zunächst verbliebene Unstimmigkeiten klären lassen.

Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in Kraft. Das Abkommen besiegelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. (APA, AFP, 31.8.2018)