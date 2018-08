Bouhanni: Nach angeblichem Teamstreit zum Etappensieg

Franzose Molard weiter im Roten Trikot

San Javier – Der französische Sprintspezialist Nacer Bouhanni hat am Donnerstag seinen dritten Etappensieg bei der Spanien-Radrundfahrt gefeiert. Der 28-Jährige setzte sich nach 155 Kilometern von Huercal-Overa nach San Javier vor dem Niederländer Danny van Poppel durch. Der Franzose Rudy Molard trägt weiter das am Vortag eroberte Rote Trikot des Gesamt-Besten.

Bouhanni durfte nach dem Double 2014 erneut über einen Erfolg bei der Vuelta jubeln. Der Profi des Teams Cofidis war vor vier Jahren zudem dreimal beim Giro d'Italia erfolgreich gewesen. Molard, ein Teamkollege des Steirers Georg Preidler bei Groupama, führt weiter 41 Sekunden vor dem Polen Michal Kwiatkowski (Sky).

Pech hatte der Niederländer Wilco Kelderman, der nach einem Defekt bei starkem Seitenwind mit seiner Gruppe nicht mehr den Anschluss an das Feld schaffte, 1:44 Minuten verlor, und vom 6. auf den 17. Gesamtrang zurückfiel. Auch Bahrain-Helfer Hermann Pernsteiner, der bestplatzierte Österreicher, verpasste die erste Gruppe (103./+3:05 Min.) und rutschte vom 19. auf den 24. Platz zurück (+4:45).

Vor der Etappe hatte es Wirbel um Bouhanni gegeben. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung AS zufolge soll es eine tätliche Auseinandersetzung zwischen dem Sprinter und seinem sportlichen Leiter Jean Luc Jonrond gegeben haben. AS schrieb, dass Bouhanni Jonrond aus Ärger über eine Zeitstrafe wegen regelwidriger Verpflegung am Mittwoch im Teamauto geschlagen habe. Das Team und Bouhanni dementierten vehement. "Man probiert aus mir den Bad Boy zu machen, der ich nicht bin", sagte Bouhanni.

Die siebte Etappe führt am Freitag über 185,7 Kilometer von Puerto Lumbreras nach Pozo Alcón, das wellige Profil dürfte Ausreißern entgegen kommen. (APA, 30.8.2018)

6. Etappe (Huercal-Overa – San Javier/150 km): 1. Nacer Bouhanni (FRA) Cofidis 3:58:35 Std. – 2. Danny van Poppel (NED) LottoNL – 3. Elia Viviani (ITA) Quick-Step – 4. Simone Consonni (ITA) UAE – 5. Matteo Trentin (ITA) Mitchelton – 6. Ivan Garcia (ESP) Bahrain – 7. Omar Fraile (ESP) Astana – 8. Miguel Angel Lopez (ESP) Astana – 9. Peter Sagan (SVK) Bora – 10. Michael Mörkov (DEN), Quick-Step, alle gleiche Zeit. Weiter: 56. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +1:31 Min. – 103. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain 3:05 – 117. Georg Preidler (AUT) Groupama, gleiche Zeit – 163. Matthias Brändle (AUT) Trek 5:36

Gesamtwertung: 1. Rudy Molard (FRA) Groupama 22:26:15 Std. – 2. Michal Kwiatkowski (POL) Sky +0:41 Min. – 3. Emanuel Buchmann (GER) Bora 0:48 – 4. Simon Yates (GBR) Mitchelton 0:51 – 5. Alejandro Valverde Belmonte (ESP) Movistar 0:53 – 6. Jon Izagirre (ESP) Bahrain 1:11 – 7. Tony Gallopin (FRA) AG2R 1:14 – 8. Nairo Quintana (COL) Movistar, gleiche Zeit – 9. Steven Kruijswijk (NED) LottoNL 1:18 – 10. Enric Mas (ESP) Quick-Step 1:23. Weiter: 24. Pernsteiner 4:45 – 69. Preidler 18:17 – 136. Pöstlberger 42:32 – 174. Brändle 1:02:45 Std.