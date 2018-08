Apple stellt neue iPhones am 12. September vor

Einladungen an die Presse ausgeschickt – Drei Modelle geplant, allesamt mit Notch

In den vergangenen Wochen sind jede Menge Details zur kommenden iPhone-Generation durchgesickert. Nun gibt es aber einen offiziellen Termin, und auch hier bestätigt sich, was im Vorfeld bereits zu hören war.



Termin

Apple wird die neue iPhone-Generation am 12. September vorstellen. Entsprechende Einladungen wurden vor kurzem an Presservertreter verschickt. Als Veranstaltungsort agiert einmal mehr das Steve Jobs Theater auf dem Gelände des Apple-Hauptquartiers in Cupertino. Der Event soll um 19:00 (MESZ) beginnen.

Abzuwarten bleibt, ob Apple überhaupt noch echte Überraschungen zu bieten hat. So war in den letzten Monaten immer wieder zu hören, dass es heuer drei neue iPhone-Modelle in Größen zwischen 5,8 und 6,5 Zoll geben soll. Zwei davon sollen – wie das iPhone X – mit OLED-Screen ausgestattet sein, während eins auf LCD als Bildschirmtechnologie setzt. Allen gemein ist der fast randlose Bildschirm samt "Notch" an der Oberseite.

Preise

Eine der spannendsten Fragen könnten insofern sein, welche Preise Apple für seine neuen Smartphones veranschlagt. Mit dem iPhone X hatte man im Vorjahr ganz gehörig an der Preisspirale gedreht, und erstmals schon für das Basismodell mehr als 1.000 Euro verlangt. Der Erfolg scheint dem Unternehmen recht zu geben, und hat auch dazu geführt, dass einige Android-Hersteller ebenfalls mit ihren Preisen deutlich nach oben gegangen sind. (red, 30.8.2018)