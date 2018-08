Österreich auf dem Weg in die Konfliktdemokratie

Es wird ruppiger: Die Bundesregierung stimmt das Hohelied des Wettbewerbs an, es wird über eine Steuerautonomie für die Bundesländer nachgedacht. Daraus ergäben sich weitreichende Konsequenzen

Man sollte die Diskussion um eine Steuerautonomie der Länder nicht als Beitrag zum Sommerloch abtun. Wohl spricht manches dafür, seine regelmäßige Wiederkehr etwa, und vor allem die ewig gleiche Natur der Wortmeldungen jener, die sich als Hauptbetroffene der Vorschläge ausmachen: die Landesspitzen beider Couleur und verschiedenster Geografie. Diese begreifen die Frage der Steuerautonomie überwiegend als reines, überdies rein ökonomisch festgelegtes "Nullsummenspiel".

Die Selbstbewussten preschen vor: Oberösterreichs Thomas Stelzer begrüßt die Idee mit einem "Wer, wenn nicht wir" – unter Verweis auf die eigene Stärke. Die Euphorie nimmt gegen Südosten hin ab: Kärnten sieht sogar drohendes Unheil.

Dennoch sind die Zeichen an der Wand zu erkennen. Die Schulautonomie, der Wohnbauförderungsbeitrag als Landesabgabe, die Neuaufstellung der Mindestsicherung ebendort: Sie alle gehören zum Standortwettbewerb. Und greift dieser nicht ohnehin um sich, vermittels boomender Privatspitäler und Privatschulen? Die Steuerhoheit würde diese Entwicklung auf eine breitere Grundlage stellen, zu ihrem künftigen Motor werden; fixiert auf Landesebene.

Ebenso wie die direkte Demokratie wirkt die Steuerautonomie auf subnationaler Ebene in Richtung Verkleinerung öffentlicher Haushalte. Wo beides kombiniert auftritt, erfährt die Konkurrenzbelebung extremen Auftrieb: Im Schweizer Kanton Obwalden stimmten die Bürger beinahe einhellig für degressive Besteuerung; das Bundesgericht schritt dagegen ein. Beides forcierte die Kurz-ÖVP – wie die FPÖ – bereits im Wahlkampf: "Wettbewerbsföderalismus" (Josef Moser) soll kommen. Und Europa? Das Konzept der digitalen Betriebsstätte widmet sich der Frage der Bemessungsgrundlage, nimmt nicht grundsätzlich den Steuerwettbewerb zwischen den Staaten ins Visier.

Logik des Standortwettbewerbs



Steuerautonomie und bundesweiter Finanzausgleich schließen einander nicht aus – in der Schweiz gibt es sie beide. Doch bleibt die Tendenz einer Nivellierung des Leistungsniveaus nach unten bei großen Pflichtausgaben ungebrochen: Die Logik des Standortwettbewerbs ist umfassend und unerbittlich. Die Zergliederung von Mindestsicherungsregelungen quer durch die Republik unter dem Brennglas von Wanderungseffekten macht genau diesen Druck, hier auf Wien lastend, und genau diesen Effekt, auf ein bestimmtes Bevölkerungssegment begrenzt, deutlich.

Aus Kurz' Forderung nach einem "schlanken Staat mit wenigen Regeln" wird vielmehr ein "schlanker Staat durch viele Regeln". Länder und Landtage dürfen sich über einen zusätzlichen Hebel zur Daseinsberechtigung erfreuen. Skepsis ist angebracht, denn die Landesspitzen selbst betreiben einen Exekutiv-, keinen Wettbewerbsföderalismus: Besprechung auf der Landeshauptleutekonferenz, Bestellung von Bildungsdirektoren, Symbiose mit den ORF-Landesstudios. Mit einer Steuerhoheit würde ausgerechnet jene Ebene Schirmherrin über weitreichenden (über)regionalen Standortwettbewerb werden, die wenig politischen Wettbewerb zulässt. Das Projekt Transparenzdatenbank: offenherziges Flickwerk. Schließlich bleibt die Rolle der Gemeinden ebenso vielsagend außen vor.

Wettbewerbsföderalismus



Wettbewerbsföderalismus bedeutet per se kein Mehr oder Weniger an Demokratie, keine bessere oder schlechtere Leistungsfähigkeit des politischen Systems. Sehr wohl schränkt er die Macht einer Bundesregierung ein. Warum also die Unterstützung durch Bundes-ÖVP und Bundes-FPÖ? Der Eindruck drängt sich auf, dass es sich auch um eine Verabredung zulasten Dritter handelt: des Parlaments, der Opposition generell, der Überbleibsel konsensorientierter Demokratie; und damit jener Form politischer Willensbildung, die ein wichtiger Exponent des bürgerlichen Lagers, Claus Raidl, erst kürzlich "verlogen" nannte, und die einem politischen wie standortbezogenen Wettbewerb Grenzen setzt.

Die klassische Konsensdemokratie von einst gibt es nicht mehr; kann es auch gar nicht. Darauf muss – oder soll – jedoch nicht automatisch eine voll entwickelte Konfliktdemokratie samt Wettbewerbsföderalismus folgen. Der Schwenk ist eine politische Frage und seinen Bedarf gilt es ebenso zu hinterfragen wie seine Folgewirkung: Die österreichische Demokratiepraxis zeichnet sich mittlerweile durch ein – international auffälliges – Pendeln zwischen Perioden dominanten Konflikts (Schwarz-Blau anno 2000, Schwarz-Blau aktuell) und konsensdemokratischer Renaissance (die großen Koalitionen der Finanzkrisenjahre ab 2008) aus. Auch wenn in den Phasen des Übergangs Reibungsverluste entstehen: Repräsentation und Entscheidungsfindung auf Bundesebene funktionieren erstaunlich gut. Die beiden Schüssel-Kabinette konnten sich an ihrer Reformagenda versuchen wie nunmehr jenes von Kurz – jeweils in Konkurrenz zu den Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft und innerparteilichen Reißwölfen.

Abbau der Sozialpartner

Sowohl ein Zurückdrängen sozialpartnerschaftlichen Einflusses im Gesetzgebungsprozess als auch ein Ausbau direkter Demokratie und eine weitreichende Steuerhoheit der Länder stellen politisch legitime Vorhaben dar. Zusammengenommen würden sie die heimische Demokratie nachhaltig und einseitig auf einen Konfliktmodus festlegen. Wichtiger ist ein gesunder politischer Wettbewerb auf Bundesebene – dort, wo mit der Bundesregierung ein handlungsfähiges Entscheidungszentrum angesiedelt ist. (David M. Wineroither, 30.8.2018)