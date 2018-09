Die drei wichtigsten Bücher Ihres Lebens?

Welche Bücher haben Sie geprägt – so sehr, dass sie in Ihre persönlichen Top drei kommen? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum!

Wird man nach Buchempfehlungen gefragt, kann man meist sehr lange ausholen. Es gibt so viele gute Bücher, die man anderen ans Herz legen will. Schwieriger wird es schon, wenn man sich einschränken muss: Angenommen, man müsste jemandem genau drei Bücher empfehlen, die der- oder diejenige in seinem oder ihrem Leben unbedingt gelesen haben muss – welche wären das?

Ein Klassiker der Weltliteratur, ein altes Kinderbuch, das Ihre frühen Lesejahre ungemein bereichert hat, ein Sachbuch, das Ihren Blick auf die Welt nachhaltig verändert hat? Unentdeckte Perlen des Literaturbetriebs? Ein Gedichtband? Eine Biografie? Gehen Sie in sich und empfehlen Sie der STANDARD-Community Ihre drei wichtigsten Bücher, die jeder gelesen haben sollte! (aan, 6.9.2018)