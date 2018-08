Austria: Ewandro erhält Spielberechtigung

Der ehemalige U20-Teamspieler Brasiliens ist in der Offensive flexibel einsetzbar,

Wien –Der 22-jährige brasilianische Offensivspieler Ewandro, der vor rund drei Wochen von Serie-A-Klub Udinese Calcio zu Austria Wien wechselte ist ab sofort spielberechtigt und könnte schon beim Heimspiel gegen Mattersburg (Sa, 17:00 Uhr, Generali-Arena) zum Einsatz kommen.

Der ehemalige U20-Teamspieler Brasiliens ist in der Offensive flexibel einsetzbar, kann als Stürmer, am Flügel oder auch auf der Zehner-Position spielen. Ausgebildet wurde Ewandro in der bekannten Akademie des FC Sao Paulo. Zuletzt war der Brasilianer im Frühjahr 2018 an Estoril Praia verliehen, war dort in der ersten portugiesischen Liga Stammspieler. (red, 30.8.2018)