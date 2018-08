Partys am Wochenende: Spompanadeln nach dem Sommerschlaf

Eine goldgelbe Schlumpfcity, Kanalratten, Horst und Peter Kruder buhlen um den größten Wochenendspaß

Freitag, 31.8.

Bewegung wird langsam wieder möglich, ohne dabei in einer Lacke Eigenschweiß auszurutschen. Bei prophezeiten 26 Grad am Freitag lohnt es sich trotzdem, draußen Abschied von der Sonne zu nehmen, beispielsweise in der Schlumpfcity. Heiter- bis Düster-Elektronik vom Tapelabel Goldgelb wird live und an den Plattenspielern bei(m) Prater ’82 dargeboten. Wer sich von guten Partynamen angezogen fühlt, sollte heute ins Rhiz zu Spompanadeln gehen. Musikalisch wird es dort divers – von Jazz über Footwork und von House bis World Music kommt Ausgesuchtes zur Anwendung. Horst, der Groß-Pop-up-Club in den Räumlichkeiten des ehemaligen P1 beziehungsweise Empire, ist wieder da – 4300 Menschen haben digital ihr Interesse an einem Besuch bekundet. Kurznachrichten: Das Roh-Techno-Duo Abstract Division findet sich auf Einladung von Meat Market im Flex ein, geravt wird mit Lasershow bei der zweiten Ausgabe von Time Trouble im Fluc, Trance und Hardtek dröhnt derweil im Loft. House und Techno, kuratiert von der Kanalratten Crew, ihres Zeichens Veranstalter und nicht Teil einer Thomas -Brezina-Geschichte, gibt es bei Plusquamperplex im Werk. Gemütlicher wird es im Volksgarten Pavillon, wo Hip-Hop-Meister Retrogott auflegt.

Samstag, 1.9.

Auch der Innenhof des Westlichts steht heute unter dem Motto End of Summer. Den meteorologischen Herbstbeginn läutet dort niemand anderer als Peter Kruder ein. Dass der Spaß vorbei ist, lässt uns auch die Grelle Forelle wissen, denn ab jetzt muss an den Wochenenden wieder Eintritt bezahlt werden. Das letzte Freekend kann man sich mit musikalischer Unter stützung von Funkroom gönnen. Nebenan sorgen bei Disorder im Werk zum Beispiel Jeånne mit Techno, Misonica mit Experimentellem für Unordnung der Tanzbeine. Den vierten Geburtstag feiert heute die Reihe Afrodisia im AU – Afrofunk und Disco stehen neben Happy Birthday auf dem Menü. Schon ab 16.00 lädt die Reihe Schlaflos in der Pratersauna zum Open Air, zu späterer Stunde wird ins Innere übersiedelt. Spaßigen Trash gibt es beim Kibbutz Klub im Club U. (Amira Ben Saoud, 31.8.2018)