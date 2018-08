Mikrometeorit schlug Leck in Hülle der Raumkapsel

Roskosmos gibt aber Entwarnung: Schaden behoben, keine Gefahr

Moskau/Washington – Kurzer Schreckmoment im Orbit: Die an der Internationalen Raumstation ISS angedockte Sojus-Raumkapsel ist in der Nacht auf Donnerstag beschädigt worden. Durch ein etwa 1,5 Millimeter großes Leck sei es zu einem Druckabfall auf der Station gekommen, bestätigte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau.

Nach ersten Untersuchungen gehe man davon aus, dass ein Mikrometeorit die Kapsel getroffen hat, sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin. Die Crew habe das Leck aber innerhalb kurzer Zeit finden und abdichten können. Es habe keine Gefahr für die Astronauten bestanden – die Crew wurde für die Reparatur nicht einmal vorzeitig geweckt, berichtet die NASA. Ein weiterer Außeneinsatz für zusätzliche Reparaturen sei nicht erforderlich, sagte Rogosin. (APA, red, 30. 8. 2018)