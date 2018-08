Piraten-Portal provoziert Nintendo mit neuer Retrospiele-Abteilung

Als Reaktion auf die Klagen gegen ROM-Anbieter

Good Old Downloads ist ein Portal für illegale Kopien von Spielen. Nachdem Nintendo gegen Plattformen mit Roms von Retro-Games vorging, haben die Website-Betreiber nun angekündigt, eine eigene Abteilung für ältere Spiele zu starten. Diese soll "In Kürze" verfügbar sein und eine Kampfansage an Nintendo darstellen.

ROM-Seiten in die Knie gezwungen

Kürzlich haben Emu-Paradise, Love Retro und Love ROM ihr Angebot von älteren Nintendo-ROMs aus dem Netz genommen. Damit war es mittels Emulatoren möglich, alte Klassiker zu spielen. Mit Mega-Klagen wurden die Plattformen dazu bewegt, ihr Angebot aus dem Netz zu nehmen.

foto: screenshot/gamestandard

Nintendo ist prinzipiell im Recht

Generell ist Nintendo hier auch im Recht. Allerdings geht dadurch auch Videospielegeschichte verloren, wie Rainer Sigl feststellt. (red, 31.08.2018)