Historischer Kalender: 6. September

1688 – Unter dem Kommando von Kurfürst Maximilian II. Emanuel von Bayern erobern die Truppen von Kaiser Leopold I. das seit 1521 von den Türken gehaltene Belgrad.

1838 – In Mailand wird Kaiser Ferdinand I. von Österreich mit der Eisernen Krone zum König von Lombardo-Venetien gekrönt.

1863 – Der deutsche Physiker Philipp Reis führt, im Goethehaus von Frankfurt am Main, Kaiser Franz Joseph I. von Österreich einen Fernsprecher vor. Bei dieser Demonstration übermittelt er musikalische Töne.

1953 – Beginn des UKW-Betriebes in Österreich über die Sender Kahlenberg und Klagenfurt.

1968 – Der afrikanische Staat Swasiland wird unabhängig.

1993 – Eine vorerst anonyme SPÖ-Abgeordnete wirft Sozialminister Hesoun in einer Zeitschrift vor, ihr ins Dekollete gegriffen zu haben.

2003 – Ein israelischer Raketenangriff auf der Gründer der radikalen Hamas-Bewegung, Scheich Ahmed Yassin, in Gaza schlägt fehl.

2008 – Die Atommacht Indien darf künftig Nukleartechnologie einführen, obwohl es den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet hat. Die Gruppe der Exportländer für Nukleartechnologie (NSG), der auch Österreich angehört, beschließt in Wien auf Betreiben der USA ein Ende des 34-jährigen Lieferstopps.

2008 – Der New Yorker Regisseur Darren Aronofsky gewinnt beim Filmfestival in Venedig den Goldenen Löwen für seinen Streifen "The Wrestler" mit Mickey Rourke in der Hauptrolle.

Geburtstage:

Dennis Oppenheim, US-Künstler (1938-2011)

Roger Waters, brit. Musiker (Pink Floyd) (1943- )

Herwig Mitteregger, öst. Rockmusiker (1953- )

Todestage:

Juan Jose Castro, argent. Komponist (1895-1968)

Anny Konetzni, öst. Sängerin (1902-1968)

Axel von Ambesser (eigtl. Axel Eugen v. Oesterreich), dt. Schauspieler (1910-1988)

Akira Kurosawa, japan. Filmregisseur (1910-1998)

Anita Page, US-Scauspielerin (1910-2008)

(APA, 6.9.2018)