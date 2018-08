Kern traf Ambros auf ein Bier

Nach Kritik des Austropoppers an der SPÖ kam es zur gemeinsamen Einkehr in einem Gasthaus in Niederösterreich

Wien – Während die FPÖ auf derbe Kritik von Sänger Wolfgang Ambros eher unflätig reagierte, versuchte es SPÖ-Chef Christian Kern kulinarisch. Der Altkanzler traft den Austropopper am Donnerstag auf Mittagessen und Bier. Ambros hatte zunächst Teile der FPÖ als "braunen Haufen" und wenig später die SPÖ als "verwahrlosten Haufen" bezeichnet.

Kern postete das Treffen auf seiner Facebook-Seite.

Kern nahm das zum Anlass, sich in einem niederösterreichischen Gasthaus mit Ambros auszutauschen: "Für mich ist er ein genialer Musiker und kluger Chronist der österreichischen Seele", postete der SPÖ-Vorsitzende im Anschluss auf Facebook.

"Rechtsrutsch" in Österreich als Thema

Gesprochen habe man über den "Rechtsrutsch" in Österreich, aber auch darüber, was Ambros an der SPÖ kritisch sehe. Seinen Ratschlag, dass die SPÖ sich auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Regierung und nicht auf interne Debatten konzentrieren sollte, beherzige er gerne, versicherte Kern.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hatte Ambros nach dessen Kritik an den Freiheitlichen als "abgehalfterten Musiker" bezeichnet, später aber eine Einladung auf ein Gulasch ausgesprochen. Parteichef Heinz-Christian Strache hatte zuletzt ebenfalls abgewiegelt und sich als Fan der Ambros-Lieder geoutet. (APA, 30.8.2018)