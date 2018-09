Welche Gadgets empfehlen Sie für den Schulalltag?

Organisationstools, ein neuer Arbeitslaptop oder doch ganz technikfrei – wie rüsten Sie Ihr Kind für das Schuljahr aus?

In den Schultüten der Erstklässler finden sich im Gegensatz zu früher nicht mehr nur Süßigkeiten oder ein paar für die Schule notwendige Utensilien wie Filzstifte und Malfarben, Eltern und Verwandte packen mittlerweile auch technische Gadgets in das Überraschungsstanitzel. Ob Smartphones oder Konsolen – die heutigen Schüler werden technisch aufgerüstet.

Aber nicht nur die Jüngsten starten mit High-End-Produkten in das neue Schuljahr. Ein neuer Laptop, um Aufsätze zu verfassen und zu recherchieren, oder ein neues Tablet für Sprachübungen oder andere Lern-Apps gehören fast schon zur notwendigen Ausstattung für den Schulalltag. Vielleicht dürfen es aber auch eine Powerbank oder neue Kopfhörer für die lernenden Schülerinnen und Schüler sein. E-Reader sind ebenso ein Gadget, mit dem man die Jugendlichen dazu bringen kann, mehr zu lesen. Und wer dazu verhelfen will, ein wenig den Kopf vom Lernalltag freizubekommen, der verschenkt eine Konsole an die Lern(un)willigen.

Mit welchem Gadget startet Ihr Kind in das Schuljahr?

Auf welches Gadget können Sie oder Ihr Kind im Schuljahr nicht verzichten? Wie ausgestattet müssen Schülerinnen und Schüler heutzutage sein? Oder finden Sie das alles zu viel? (rec, 3.9.2018)