Samsung bringt ersten 8K-Fernseher auf den Markt

Der "Q900R" wird ab Oktober in den Handel kommen

Samsung hat im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin einen neuen QLED 8K-Fernseher vorgestellt. Der sogenannte "Q900R" löst mit 7.680 x 4.320 Pixeln auf und hat damit viermal mehr Bildpunkte als Ultra-HD-Bildschirme beziehungsweise 16mal mehr Bildpunkte als Full-HD-Bildschirme.

Der Fernseher wird in drei unterschiedlichen Größen verfügbar sein. Wie der Konzern bekanntgegeben hat, soll der QLED 8K-Fernseher als 65 Zoll, 75 Zoll und 85 Zoll Bildschirm auf den Markt kommen.

foto: samsung Offizielle Angaben zum Preis hat Samsung noch nicht gemacht

Laut Leif Lindner von Samsung Deutschland wächst der Markt für TV-Geräte mit einer Diagonale, die größer als 65 Zoll ist, konstant an. Mit 8K könne auch bei Diagonalen von 75 Zoll noch ein qualitativ hochwertiges Bild dargestellt werden, so der Unternehmenssprecher.

Upscaling durch Künstliche Intelligenz

Ein integrierter Prozessor soll mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ein 8K-Upscaling ermöglichen, um auch schlechte Ausgangssignale zu optimieren. Laut Samsung sollen sogar Bilder in SD-Qualität davon erheblich profitieren. Dabei werden Bild und Ton jeweils mit einer Datenbank abgeglichen und das Ausgangsmaterial entsprechend skaliert.

Bisher kaum 8K-Inhalte

Obgleich es derzeit kaum Inhalte in 8K-Qualität gibt, ist Samsung davon überzeugt, dass sich die 8K-Technologie schnell am Markt etablieren wird. Samsung als auch andere Elektronik-Hersteller wollen die Olympischen Sommerspiele in Tokio im Jahr 2020 dafür nutzen, um die 8K-Technologie für breitere Zielgruppen populär zu machen. (30.08.2018, mapa/apa)