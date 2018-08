Apple kauft Hersteller holografischer Linsen

Der IT-Riese hat still und heimlich Akonia Holographics gekauft. Das Start-up aus den USA stellt Gläser für AR-Brillen her – über den Preis wird geschwiegen

"Augmented Reality wird alles verändern": Der Apple-Chef Tim Cook hat in der Vergangenheit schon oft seine Liebe zur realitätserweiternden Technologie verkündet. In der Gerüchteküche brodelt es heftig: Apple arbeite schon seit Jahren an tragbaren AR-Geräten. Nun scheinen sich die Gerüchte bewahrheitet zu haben, der IT-Riese hat den Displayhersteller für AR-Brillen, Akonia Holographics, gekauft – ganz ohne großen Medienrummel. Das bestätigte Apple gestern in einem Statement gegenüber Reuters.

Keine Angaben zum Preis

Das junge Unternehmen Akonia Holographics, das 2012 zuerst mit der Entwicklung holografischer Speicherlösungen an den Start ging, kommt mit 200 Patenten und insgesamt 11,6 Millionen Dollar an bisher gesammelten Fördergeldern an Bord. Angaben zum Kaufpreis wolle man nicht machen. Dass Apple von Zeit zu Zeit kleinere Unternehmen aufkauft, ohne nähere Informationen über den Kaufgrund zu geben, sei allerdings keine Neuigkeit.

Tatsächlich war es in der Geschichte des IT-Konzerns schon oft der Fall, dass kleinere Unternehmen gekauft wurden, deren Technologien dann Jahre später bei neuen Geräten auftauchten. Im Jahr 2013 etwa kaufte Apple die israelische Firma PrimeSense, deren dreidimensionale Sensoren letztes Jahr erstmals beim iPhone X ihr Debüt feierten. Die Sensoren werden unter anderem für die Gesichtserkennung bei der Display-Sperre verwendet.

Apple setzt auf Augmented Reality

In der Frage der beiden Technologien, die ihr Spiel mit der Wirklichkeit treiben, bevorzugt Apple mit Nachdruck die Ergänzung der Realität mittels Augmented Reality. Denn im Gegensatz zur Virtual Reality, bei der Nutzer eine Brille aufsetzen, um in eine alternative Welt einzutauchen, isoliere AR laut Apple die Menschen nicht von der Außenwelt. Bei AR-Brillen etwa werden Bilder der realen Welt mit zusätzlichen Informationen ergänzt und beim Hindurchsehen auf den transparenten Gläsern vor dem Auge angezeigt. Laut Apple-Chef Tim Cook würden dabei virtuelle und physische Wirklichkeit verschmelzen und dadurch die menschliche Leistung verstärken. Die Technologie sei "groß und tiefgreifend".

Bemerkbar macht sich das Interesse des IT-Konzerns auf alle Fälle. Ende 2017 kaufte Apple für 30 Millionen Dollar den AR- und VR-Brillenhersteller Vrvana, wie das Nachrichtenportal "Techcrunch" damals berichtete. Zudem veröffentlichte das US-Patentamt Anfang dieses Jahres Unterlagen, die belegen, dass Apple schon seit Jahren an AR- und VR-Anwendungen arbeitet – darunter Technologien zum Erstellen virtueller Inhalte, ein Konzept für eine VR-Brille und ein System zur dreidimensionalen Bearbeitung von Dokumenten mittels AR und VR.

Die Konkurrenz schläft nicht



Ein erster großer Augmented-Reality-Auftritt fand unter anderem schon im Jahr 2012 statt, als die Google Glass vorgestellt wurde. Die vielversprechende AR-Brille floppte allerdings innerhalb von drei Jahren. Um ein Vielfaches erfolgreicher war Nintendo mit dem AR-gestützten Smartphone-Spiel "Pokémon Go", um das 2016 ein regelrechter Hype ausbrach.

Apple selber machte im letzten Jahr gemeinsam mit der Veröffentlichung des Betriebssystems iOS 11 sein Debüt in Sachen Augmented Reality. Mit dem sogenannten ARKit war es Entwicklern erstmals möglich, mit einer von Apple entwickelten Software-Bibliothek AR-Apps für iOS zu erstellen.

Schon damals wurden Gerüchte laut, dass Apple an einer AR-Brille arbeite. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, muss sich Apple gegen die bestehenden Anbieter wie Microsoft mit seiner HoloLens und Magic Leap durchsetzen. Eine Ankündigung könnte schon bei der diesjährigen Apple-Keynote erfolgen, die voraussichtlich Mitte September stattfinden wird. (Muhammed Özdemir, Reuters, 30.8.2018)