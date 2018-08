Polaroid OneStep+: Neue Sofortbildkamera mit eigener App

Bilderstellung bleibt analog, Kamera kann aber nun via Bluetooth ferngesteuert werden

Mit seinen Sofortbildkameras hat sich Polaroid bis heute einen Kultstatus erhalten können. Und zwar einen, den man zunehmend auch mit neuen Modellen befördern will. Nach der OneStep 2 des Vorjahres, stellt der Kamerahersteller nun ein neues Modell vor.

Sanfte Modernisierung

Die Polaroid OneStep+ hebt sich vor allem über ein Feature von seinen Vorgängern ab: Sie kann via Bluetooth mit Smartphone oder Tablet verbunden werden. Dort kann dann die Polaroid-App für Android und iOS benutzt werden, um Fotos aus der Ferne auszulösen, verschiedene Kameramodi zu aktivieren und diverse Einstellungen vorzunehmen. So gibt es etwa Funktionen um eine doppelte Belichtung zu aktivieren oder zusätzliche Farben hinzuzufügen. Auch ein manueller Modus ist vorhanden, bei dem die Belichtungszeit zwischen 1/125 und 30 Sekunden eingestellt werden kann. Die Blende kann ebenfalls in fünf Stufen variiert werden.

foto: polaroid

Bei all dem bleibt die OneStep+ aber eine analoge Kamera, der Bilderstellungsprozess erfolgt also über den gewohnten chemischen Prozess. Auch die App-Nutzung ist nicht zwingend vonnöten.

Möglichkeiten

Ansonsten bietet die OneStep+ ähnliches wie ihre Vorgänger: Es gibt zwei Linsen für Porträt- und Landschaftsaufnahmen, und einen Schalter mit dem zwischen diesen Modi gewechselt werden kann. Das Aufladen der Kamera erfolgt über einen MicroUSB-Anschluss.

Den Preis gibt der Hersteller mit 160 Euro an. Wirklich kostspielig wird es dann aber bei den Aufnahmen: Kommt doch ein Abzug auf rund 2 Euro. Die Polaroid OneStep+ ist ab sofort erhältlich. (red, 30.8.2018)