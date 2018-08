Kretschmer lädt zum Gespräch, Rechte demonstrieren in Chemnitz

Die rechtsradikale Gruppe "Pro Chemnitz" protestiert vor dem Stadion, in dem das "Sachsengespräch" mit dem Ministerpräsidenten stattfindet

Nach den Ausschreitungen in der ostdeutschen Stadt Chemnitz bemüht sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer um Dialog: Donnerstagabend stellt er sich in einem Raum im Fußballstadion der Stadt beim sogenannten "Sachsengespräch" den Fragen der Bevölkerung. In dem Saal haben etwa 500 Personen Platz, etwa gleich viele werden laut einer Demo-Anmeldung der rechtsradikalen Gruppe "Pro Chemnitz" vor der Sportstätte demonstrieren.

In der Einladung zu dem seit längerem geplanten Gespräch steht, niemand solle sich "von lauten Demonstranten abhalten lassen, zu uns zu kommen". Die Polizei garantiere die Sicherheit der Veranstaltung. Wie viele Beamte zum Schutz des Ministerpräsidenten abgestellt werden, will die Chemnitzer Polizei aus einsatztaktischen Gründen nicht angeben.

Auslöser der Auseinandersetzungen war der Tod eines Deutschen in der Nacht auf Sonntag. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt zwei Migranten, den Mann erstochen zu haben. Nachdem der Lutz Bachmann, der Gründer der rechtsextremen "Pegida"-Bewegung, auf seinem Facebook-Account den Haftbefehl gegen den Verdächtigen veröffentlichte, versprach Kretschmer Aufklärung. "Diese Veröffentlichung ist schändlich, und sie ist strafbewehrt", sagte er.

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, die Verantwortlichen würden zur Verantwortung gezogen. "Das werden wir bald auch sehen." Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verbreitung eines Haftbefehls gegen einen Abgeordneten der Bürgerschaft, meldet Reuters.

Über 5.000 Rechtsextremisten

Bei der ebenfalls von "Pro Chemnitz" angemeldeten Demonstration am Montag standen die laut offiziellen Angaben 591 abgestellten Polizisten gegen über 5.000 Rechtsextremisten auf verlorenem Posten: Obwohl die Demonstranten Hitlergrüße zeigten, Polizeiketten überrannten, Flaschen und Böller auf Gegendemonstranten warfen und am späten Abend gezielt Menschen angriffen, wurde kein einziger festgenommen.

Es seien 43 Strafanzeigen erstattet worden, davon elf wegen Körperverletzungsdelikten, erklärte ein Polizeisprecher. Wie viele sich davon gegen Teilnehmer der rechtsextremen Demonstration richteten und wie viele aufseiten der Gegendemonstration gestellt wurden, konnte er nicht angeben.

Für das Wochenende sind in Chemnitz weitere Kundgebungen geplant: Am Samstag will der sächsische Landesverband der AfD gemeinsam mit Pegida in der Stadt demonstrieren, und auch "Pro Chemnitz" hat 1.000 Teilnehmer angemeldet. Ob die Chemnitzer Polizei auf Innenminister Seehofers Angebot, zusätzliche Polizisten nach Sachsen zu schicken, zurückkommt, ist nicht bekannt.





Kriminalbeamte stellen Forderungen

Nach den Ausschreitungen werden die Forderungen nach einem entschiedeneren Handeln von Politik und Strafverfolgungsbehörden lauter. Die Politik müsse "spürbar" agieren, forderte der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Es sei inzwischen unübersehbar, dass Rassismus und Antisemitismus in Teilen der Gesellschaft "salonfähig" seien, sagte der stellvertretende BDK-Vorsitzende Sebastian Fiedler dem "Handelsblatt".

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, verwies auf die Personalknappheit bei der Polizei. "Es gibt Räume, wo das Recht nicht durchgesetzt wird, weil es ein Vollzugsdefizit gibt", sagte Malchow. Die Ausschreitungen in Chemnitz sollten "ein Alarmsignal für die Politik sein, mit aller Konsequenz zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen".

Auch in der Wirtschaft wächst die Sorge angesichts der jüngsten Vorfälle in Chemnitz: Die Geschäftsführerin der in Sachsen ansässigen Uhrenfirma Nomos, Judith Borowski, sagte dem "Handelsblatt", der Rechtsextremismus sei zur "gefährlichen Normalität" herangereift. "Sachsen ist stark braun gesprenkelt." Das seien "nicht nur ein paar Ewiggestrige und Neonazis. Die Fremdenfeindlichkeit, der Hass auf die etablierte Politik, die Enttäuschung über die Demokratie – das alles findet hier mittlerweile einen breiten Konsens." (red, APA, AFP, Reuters, 30.8.2018)