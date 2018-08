"Untitled Goose Game": Als hinterlistige Gans eine ganze Stadt terrorisieren

Game mit humorigen Spielkonzept erscheint Anfang 2019 für PC und Switch

Untitled Goose Game erscheint Anfang 2019 für PC und Switch und bringt ein ungewöhnliches Spielkonzept mit sich. Man schlüpft in die Rolle einer Gans, die in einer ruhigen Kleinstadt für Unruhe sorgt und allen auf die Nerven geht. Das Game bietet dabei eine Mischung aus Puzzle-, Action- und Stealth-Elementen.

house house

Game hätte schon 2018 erscheinen sollen

Eigentlich hätte das Spiel des australischen Studios House House bereits heuer erscheinen sollen. Nun verschiebt sich das Spiel allerdings um ein paar Monate. Die Wartezeit soll nun ein neuveröffentlichter Trailer überbrücken. Darin stiehlt man als Gans einen Hut und terrorisiert Bewohner der Stadt mit laustarkem Schnattern.

house house

Erste Tester durchaus belustigt

Kotaku konnte das Game bereits anspielen. Das Spielgeschehen gefiel dem Tester, er hatte am meisten Spaß damit, die Einwohner der Stadt zu nerven. Die Steuerung sei aber noch ausbaubar, oftmals konnten Objekte mit dem Schnabel nicht einfach aufgehoben werden und die Gans bewegte sich manchmal etwas behäbig.

playstation Push Me Pull You im Trailer.

Erstes schräges Game veröffentlicht

House House hat mit Push Me Pull You bereits ein äußerst schräges Game veröffentlicht. Zwei bis vier Spieler hängen am Bauch zusammen und müssen um einen Ball kämpfen. (red, 30.08.2018)