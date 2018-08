Wir entwickeln ein Spiel: Die neue Serie von DER STANDARD

Spielst du noch oder entwickelst du schon? Zwei STANDARD-Entwickler begeben sich in die Welt der Spielentwicklung

Wolltet ihr auch schon immer einmal ein eigenes Videospiel entwickeln? Wir dachten uns, dass das doch eigentlich nicht so schwer sein kann. Mit der Software PICO-8 ist es das tatsächlich nicht. Ergebnis unserer ersten Versuche waren der derStandard.at 8-Bit Slalom zu den Olympischen Winterspielen sowie das Fußball-WM-Spiel Torchance!.

Livestream jeden zweiten Montag um 18:00 Uhr

Weil das alles so einfach ist, wollen wir mit euch ein ganz neues Spiel entwickeln. In der Serie "Wir entwickeln ein Spiel" lassen wir euch ab dem 3. September 2018 jeden zweiten Montag um 18:00 Uhr in unserem Livestream an unserem Entwicklungsprozess teilhaben. Wir laden euch nicht nur ein, uns von der Idee bis zum fertigen Spiel zu begleiten, sondern auch dazu, das Spiel mitzugestalten. Gemeinsam sollen wir lernen, lachen und hoffentlich nicht verzweifeln. (Klemens Kunz, Mario Zoth, 30.8.2018)