Die besten europäischen Reiseziele für Unternehmungslustige

Viele Reisende wollen an ihrem Urlaubsort etwas erleben. Vor Ort buchen sie daher Touren, Ausflüge und Führungen. Welche Orte in Europa diesbezüglich die besten Angebote haben, ermittelte vor kurzem die Online-Plattform TripAdvisor. Das Portal hat sich angeschaut, wie gut die durchschnittlichen Gesamtbewertungen für die angebotenen Aktivitäten an einer Destination ist und daraus ein Ranking erstellt. Das überraschende Ergebnis: Kleinere Städte verfügen häufig über bessere Angebote als die großen Metropolen.

Platz 10: Dublin, Irland



Besonders gute Bewertungen erhielten in Dublin eine Whiskey-Verkostung, ein Spaziergang zum Thema Osteraufstand (Rebellion von 1916) und die geführte Wanderung auf der Halbinsel Howth.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,56





Platz 9: Edinburgh; Schottland

Besonders beliebt sind dort eine viertägige Tour durch die West Highlands und die Isle of Skye, die fünftägige Tour zu den Orkney Inseln, inkl. Schottische Highlands und die zweistündige Führung durch die Altstadt von Edinburgh.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,57





Platz 8: Porto, Portugal

Die besten Berwertungen erhielten die Paiva Walkways und Alvarenga in kleiner Gruppe, die Ausflüge zu den Geres Wasserfälle und eine authentische Douro-Weintour inklusive Mittagessen.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,60





Platz 7: Berlin, Deutschland

Gut bewertet wurden die private Tour: "Berlin in Trabant-Stretch-Limousine", die private Führung: "Orte des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges in Berlin" und ein dreistündiger Rundgang durch Ost-Berlin.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,60





Platz 6: Split, Kroatien

Äußerst beleibt sind dort eine E-Bike-Tour in Split, das Cetina Extreme-Canyoning-Abenteuer und ein halbtägiges Kajak-Abenteuer Split.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,65





Platz 5: Funchal, Portugal

Sehr gute Bewertungen erhielten eine dreistündige Inseltour mit Motorrad und Seitenwagen, das Canyoning auf Madeira und die Jeep-Tour zu den Klippen und Tälern Madeiras.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,65





Platz 4: Belfast, Nordirland, UK

Gut gefallen hat Besuchern der historische Spaziergang über den Belfast-Konflikt, eine zweistündige Black Taxi Tour zu Belfasts Wandbildern und Friedensmauern sowie die Titanic-Walking-Tour in Belfast.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,68





Platz 3: Santorin, Griechenland

Die besten Bewertungen erhielten die Tour: "Santorin: Erste Eindrücke – Privattour", eine fünfstündige private Bootstour und eine Weinstraßen-Tour mit Verkostung.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,69





Platz 2: St. Petersburg, Russland

Besonders bleibt sind der Landausflug: "Dreitätige Höhepunkte-Tour", der Landausflug: "Zwei Tage St. Petersburg City Explorer inklusive Faberge Museumsbesuch" und die private Führung durch die Eremitage.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,70





Platz 1: Tromsø, Norwegen

Ausgezeichnete Bewertungen erhielten die Führung zu den norwegischen Fjorden mit Reiseleiter und Fotograf, die Tour mit Rentierfüttern, Lassowerfen und Sami-Kultur inklusive Mittagessen und eine private, nächtliche Aurora-Borealis-Tour.

Durchschnittliche Gesamtwertung der Destination: 4,77

Die besten Destinationen für Erlebnisse wurden basierend auf den durchschnittlichen Gesamtwertungen für buchbare Erlebnisse in der jeweiligen Destination ermittelt. Die Bewertungen basieren auf einer Fünf-Punkte-Skala. Fünf Punkte sind am besten. (red, 31.8.2018)