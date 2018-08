Salvini droht mit Italiens Rückzug von Mission "Sophia"

Sollte das Prinzip der Hafenrotation nicht angenommen werden, werde Italien aus der Mittelmeer-Mission der EU aussteigen. Deutschlands Verteidigungsministerin fordert ein Ende des Streits

Rom – Innenminister Matteo Salvini droht mit dem Rückzug Italiens von der EU-Mission "Sophia" zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Mittelmeer, sollten die EU-Partner dem Vorschlag zur Änderung der Regeln des Einsatzes nicht zustimmen. Über die Mission "Sophia" beraten die EU-Verteidigungsminister am Donnerstag bei einem informellen Rat in Wien.

"Wir haben gebeten, das Prinzip der Hafenrotation anzunehmen und die Regeln der Mission 'Sophia' neu zu diskutieren, um die Verantwortung zu teilen. Sollten wir wieder ein Nein erhalten, werden wir prüfen, ob wir weiterhin Geld für eine Mission ausgeben wollen, die lediglich auf dem Papier international ist", sagte Salvini am Donnerstag.

Hafenrotation gefordert

"Wir fordern die Einführung eines Mechanismus der Hafenrotation. Es darf nicht sein, dass Italien allein mit einem Notstand umgehen muss, der die ganze EU betrifft", schrieb Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta auf Facebook. Sie vertritt Italien beim informellen EU-Rat der Verteidigungsminister in Wien.

"Unsere Vorgängerregierungen haben zugelassen, dass alle im Mittelmeer geretteten Migranten nach Italien gebracht werden. Wir halten dieses Prinzip für unannehmbar, und wird drängen auf dessen Revision, indem auch andere Mittelmeerländer mehr Verantwortung übernehmen", forderte die Ministerin.

"Wir haben klare Ideen, die wir an den europäischen Verhandlungstischen voranbringen wollen. Die EU hat die Möglichkeit, sich als wahre Gemeinschaft mit gemeinsamen Werten und Vorhaben zu zeigen, wenn sie unsere Vorschläge annimmt. Ansonsten verleugnet sie ihre eigenen Prinzipien", sagte Trenta am Donnerstagmorgen. Aufgabe der EU-Mission im Mittelmeer ist in erster Linie der Kampf gegen Schlepper. Ihre Schiffe sind aber nach internationalem Recht auch zur Seenotrettung verpflichtet.

Mogherini fordert "Klarheit"

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte am Donnerstagvormittag "Klarheit" und "Führung" für die Mittelmeer-Mission "Sophia" zur Rettung von Flüchtlingen. Die Mission sei "entscheidend" für die EU selbst und die Bekämpfung der Schlepperkriminalität, so Mogherini am Donnerstag vor Journalisten.

In den vergangenen Wochen habe sich kein Konsens abgezeichnet, die Gespräche würden sich "sehr schwierig" gestalten, berichtete Mogherini. Sie werde nun im Rahmen des Verteidigungsministertreffens ausloten, ob und wie viel "Raum" es für einen Kompromiss bzw. eine Lösung des Problems gebe. Dafür sei eine "konstruktive Einstellung" aller notwendig, "alle müssen Verantwortung übernehmen", appellierte Mogherini an ihre Kollegen. "Wir können es uns nicht leisten, eine Militäroperation ohne klare Regeln zu haben."

Neben den klaren Spielregeln und "Anleitung" für den Einsatz "Sophia" gehe es aber auch weiterhin um das Thema Solidarität, wenn es dann zur Frage der Verteilung der bereits geretteten Migranten kommt, betonte Mogherini.

Von der Leyen für Ende des Streits

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen forderte am Donnerstag ein Ende des Streits über "Sophia". "Das muss eine Ende finden", sagte sie beim Ministertreffen in Wien. Es könne nicht sein, dass die "überfällige Reform des Dublin-Abkommens weiter ausgetragen wird auf dem Rücken von 'Sophia'".

Nach Ansicht der Ministerin ist es wichtig, dass der Marineeinsatz wie vorgesehen bis Jahresende läuft. Denn die Mission habe die wichtige Aufgabe der Schlepperbekämpfung und der Ausbildung der libyschen Küstenwache. (APA, Reuters, 30.8.2018)