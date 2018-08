Nach Angriff auf E-Sports-Event: EA spendet eine Million Dollar an Opfer

Geld kommt Verletzten und Hinterbliebenen der Familie zugute – Event angekündigt

Electronic Arts hat nach dem Angriff auf einen E-Sports-Event in Jacksonville einen Spendenfond eingerichtet und selber eine Million Dollar dazu beigetragen. Ein Teilnehmer eines Madden-Turniers hat zwei Männer und sich selbst erschossen. Das Geld soll nun der Familie der beiden Todesopfer zugutekommen. Einer der Männer hinterlässt eine Ehefrau und ein Kind.

Ankündigung von EA.

Livestreaming-Event am 6. September

Die Spenden sollen aber auch an all jene gehen, die bei dem Event verletzt wurden. Das Geld soll die Familien der Opfer und Verletzten "sehr bald" erreichen. Ferner wurde auch ein Livestreaming-Event angekündigt, bei dem EA die Community zusammenbringen will. Am 6. September soll dieses stattfinden, mehr Details sollen folgen.

Künftig mehr Sicherheit bei Events

Die Gaming-Welt zeigte sich nach dem Angriff auf das E-Sports-Event in tiefer Trauer. Begleitet wurde diese durch großes Unverständnis, wieso bei dem Turnier keine Sicherheitsmaßnahmen im Einsatz waren. Hier hat sich nun auch etwas getan, in Zukunft sollen auch bei kleineren E-Sports-Events Sicherheitsbedienstete eingesetzt werden. (red, 30.08.2018)