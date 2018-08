Überraschung: "Destiny 2" ab sofort kostenlos für PS-Plus-Mitglieder

Activision verschenkt seinen Shooter-Hit nicht ohne Grund für PS4 – "Prison Architect" für Xbox-Gold-Kunden

Abonnenten von Playstation-Plus können ab sofort den erst vor einem Jahr erschienenen Sci-Fi-Shooter Destiny 2 für PS4 herunterladen. Der Blockbuster führt das September-Line-up von Sonys Premiumdienst an, das unter anderem auch God of War 3: Remastered und das Quizspiel Knowledge is Power für PS4 mit sich bringt.

Guter Grund

Dass Activision einen seiner größten aktuellen Hits so kurz nach der Veröffentlicht über Playstations Abodienst herausbringt, ist durchaus überraschend. Bislang boten Dritthersteller eher kleinere und ältere Games über Bezahlservices wie PS Plus und Microsofts Games with Gold an.

Strategisch ergibt die vergleichsweise frühe Zweitverwertung von Destiny 2 über PS Plus allerdings Sinn: Activision bringt am 4. September die erste Erweiterung Forsaken heraus und hofft so, das Interesse für das Addon, das das Hauptspiel benötigt, anzukurbeln.

September-Line-ups

Was Abonnenten von PS Plus im September sonst noch erwartet und was Kunden von Xbox Live Gold in diesem Zeitraum erhalten, sehen Sie in folgender Übersicht:

Playstation Plus im September Destiny 2 (PS4)

God of War 3: Remastered (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus – PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus – PS VR required)

Another World – 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director's Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)

Games with Gold im September Prison Architect (1. bis 30.9.2018, Xbox One)

Livelock (16.9. bis 15.10.2018, Xbox One)

Lego Star Wars 3: The Clone Wars (1. bis 15.9., Xbox 360)

Sega Vintage Collection: Monster World (16. bis 30.9., Xbox 360)

(red, 30.8.2018)