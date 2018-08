CDU–Fraktionsvize Brinkhaus will Kauder auf Chefposten ablösen

Fraktionschef Kauder muss sich wohl Kampfabstimmung stellen

Berlin – Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) muss sich offenbar einer Kampfabstimmung um sein Amt stellen. Nach Angaben des CDU-Europapolitikers Elmar Brok will Kauders Stellvertreter Ralph Brinkhaus den langjährigen Amtsinhaber bei der am 25. September anstehenden Neuwahl der Fraktionsspitze herausfordern. Brok sagte der Zeitung "Neue Westfälische", er wisse, dass Brinkhaus Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel gebeten habe, ihn als neuen Fraktionschef vorzuschlagen. "Jetzt sind wir alle in Wartestellung und gespannt darauf, was Frau Merkel macht", sagte Brok der Zeitung. Auch die ARD berichtete unter Berufung auf Fraktionskreise, Brinkhaus wolle den seit 2005 amtierenden Merkel-Vertrauten Kauder herausfordern.

Der 50-jährige Brinkhaus ist als Vize-Fraktionschef zuständig für Haushalts-, Finanz- und Kommunalpolitik. Außerdem ist er seit 2016 stellvertretender CDU-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen. (Reuters, 30.8.2018)