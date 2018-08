Trump attackiert Watergate-Reporter Bernstein

Der US-Präsident erhebt erneut Vorwürfe gegen den Sender CNN

Washington – US-Präsident Donald Trump hat den Watergate-Enthüllungsreporter Carl Bernstein attackiert und ihm das "Erfinden" von Geschichten vorgeworfen. "Der schlampige Carl Bernstein – ein Mann, der in der Vergangenheit lebt und wie ein verdorbener Idiot denkt, eine Geschichte nach der anderen erfindet – wird im ganzen Land verlacht", twitterte Trump am Mittwochabend.

Die Enthüllungen von Bernstein und seinem Kollegen Bob Woodward in der Watergate-Affäre hatten 1974 zum Rücktritt des damaligen Präsidenten Richard Nixon beigetragen. Bernstein war zuletzt überdies einer der Autoren eines CNN-Berichts über ein Treffen von Trump-Vertrauten mit einer russischen Anwältin im Präsidentschaftswahlkampf 2016, in dem brisantes Material über Trumps Rivalin Hillary Clinton erwartet worden war.

CNN im Visier

In dem CNN-Bericht wurden Quellen zitiert, denen zufolge Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen gesagt haben soll, Trump habe im Vorfeld von dem Treffen gewusst. Der CNN-Bericht wurde später infrage gestellt, nachdem eine der Quellen ihre Aussagen zurückzog. CNN hält an dem Bericht fest.

Trump attackierte per Twitter am Mittwoch auch den Sender. Dieser werde "von innen heraus zerrissen", weil er "einer großen Lüge überführt" worden sei und sich weigere, "den Fehler zuzugeben".

CNN reagierte seinerseits: "Machen Sie keinen Fehler, Herr Präsident, CNN lügt nicht. Wir berichten die Nachrichten. Und wir berichten, wenn Leute in Machtpositionen Lügen erzählen. CNN steht zu seiner Berichterstattung und seinen Reportern. Es mag viele Idioten in dieser Geschichte geben, aber Carl Bernstein ist nicht einer von ihnen."

Trumps Verbal-Attacke auf Bernstein erfolgte kurz vor Erscheinen eines neuen Buches von Woodward. Dem Verlag zufolge schildert das Buch "Fear: Trump in the White House" das "erschütternde Leben in Donald Trumps Weißem Haus". (APA, 30.8.2018)