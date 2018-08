Thiem bei US Open mit Mühe in dritter Runde

Nach Sieg gegen Johnson auch bei fünftem New-York-Auftritt in Runde drei – Nun gegen Taylor Fritz

New York – Dominic Thiem steht auch bei seinen fünften US Open in New York in der dritten Runde. Der als Nummer 9 gesetzte Niederösterreicher zog am Mittwoch bei erneut sehr schwülen Bedingungen gegen den US-Amerikaner Steve Johnson (ATP-31.) nach 1:2-Satzrückstand den Kopf aus der Schlinge. Thiem siegte nach 3:34 Stunden am Ende noch recht sicher 6:7(5),6:3,5:7,6:4,6:1.

Thiem kämpft damit am Freitag erneut gegen einen Amerikaner um sein insgesamt viertes US-Open-Achtelfinale. Sein nächster Gegner ist Taylor Fritz, der von der Aufgabe von Jason Kubler (AUS) bei 6:3,3:6,6:3 profitierte. Gegen Fritz hat Thiem 2017 in Flushing Meadows in Runde zwei in vier Sets gewonnen. Es war das bisher einzige Duell mit dem 20-jährigen Kalifornier. (APA, 29.8.2018)