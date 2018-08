Kurz im Sport-BH: US-Tennisverband bedauert Verwarnung für Cornet

Französin wurde wegen T-Shirt-Wechsels auf dem Platz ermahnt – Veranstalter zu Regeländerung genötigt

New York – Eine absurde Verwarnung für die Französin Alize Cornet hat bei den US Open in New York für Wirbel gesorgt und den amerikanischen Tennisverband USTA als Veranstalter zu einer Regeländerung genötigt.

Malheur



Cornet war am Dienstag nach einer zehnminütigen Hitzepause mit einem frischen T-Shirt auf den Platz zurückgekehrt, das sie aber verkehrt herum angezogen hatte. Umgehend korrigierte sie den Fehler und stand für wenige Sekunden im Sport-BH da. Ein Regelverstoß, der mit einer Verwarnung geahndet wurde.

Die Reaktionen fielen eindeutig aus. "Diese Regel ist veraltet und unpraktisch", schrieb Tennis-Ikone Billie Jean King auf Twitter. Die zweifache US-Open-Siegerin Tracy Austin schrieb: "Lächerlich. Männer wechseln ihr Shirt mehrfach pro Spiel."

Die USTA "bedauert" die Verwarnung und stellte am Mittwoch klar, dass "alle Spieler ihr Shirt wechseln dürfen, wenn sie auf ihrem Stuhl sitzen". Spielerinnen haben zudem weiterhin die Möglichkeit, sich an einem privateren Ort umzuziehen.

Die Spielerinnenorganisation WTA teilte mit: "Die Verwarnung der USTA für Alize Cornet war unfair und basiert nicht auf den Regeln der WTA." Die WTA habe überhaupt keine Regel für das Umziehen auf dem Platz. "Wir sind froh, dass die USTA diese Regel geändert hat. Alize hat nichts falsch gemacht." (sid, 29.8.2018)