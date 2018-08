Fernseher-Soundbar: Sky verkauft Soundbox ab sofort in Österreich

Sky-Kunden können das Soundsystem für 299 Euro erwerben, andere um 599 Euro

Der Streaminganbieter Sky bietet ab sofort eine eigenes Soundsystem fürt den Fernseher an, die Sky Soundbox. Sie wurde gemeinsam mit dem französischen Hifi-Lautsprecherhersteller Devialet gebaut und soll ein All-in-One-Soundsystem mit 360° Grad Raumklang bieten. Das Gerät kostet für bestehende Sky-Kunden 299 Euro, andere können sie um 599 Euro erwerben.

foto: sky

Sky betont in einer Presseaussendung mithilfe von Zitaten mehrerer Medien die kräftige Basswiedergabe und den Surroundsound der Lautsprecher. So biete das Gerät drei Hochtöner und sechs Woofer. Ebenfalls werden ein HDMI-Eingang, ein HDMI –Ausgang und ein optischer Eingang. Ebenfalls mit an Bord ist die Möglichkeit, etwa das Smartphone über Bluetooth zu verbinden. Zusätzlich stehen drei Soundmodi zur Verfügung: Der Dialogmodus intensiviert laut Sky Sprachszenen, der Nachtmodus vermindert den Bass und der Kidsmodus begrenzt die Lautstärke auf "ein sicheres Level".

Sky verkauft sein Fernseher-Soundsystem bereits seit 2017 in Großbritannien. Das Gerät ist vier Kilo schwer und weist die Maße 37,5 cm x 9,5 cm x 21 cm auf. (red, 29.8.2018)