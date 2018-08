Wiener Kindertheater mit "Sommernachtstraum" im Muth

Dem Ensemble steht Shakespeares Komödie in der Regie von Sylvia Rotter und Petrica Voicu gut

Wer denkt, es sei unmöglich, dass sich einhundert Kinder (100!) koordiniert und kreativ zugleich verhalten, der wird vom Wiener Kindertheater alljährlich eines Besseren belehrt. Intendantin Sylvia Rotter hat dieses einzige Kinderensemble Wiens 1994 gegründet. Es gehorcht weniger sozialpädagogischen Ansprüchen, wie sie noch Rotters frühe Vorgängerinnen Hanna Berger und Grete Reinhart in der Nachkriegszeit verfolgt haben. Dennoch geht es – neben der Weltliteratur – um ein gutes Miteinander. Rotter, selbst Schauspielerin: "Das Theaterspielen ist die äußere Schale, der Kern der Arbeit aber das aktive Miteinander, die Förderung von Individualität und Begeisterung."

Nach 1996 und 2005 steht nun zum bereits dritten Mal Ein Sommernachtstraum auf dem Programm. Premiere ist am Mittwoch (5.9., 19 Uhr) im Sängerknabenkonzertsaal Muth am Augartenspitz in der Regie von Rotter und Petrica Voicu. Dem hundertköpfigen Ensemble, das – zugegeben – in Mehrfachbesetzungen antritt, steht Shakespeares Drama gut, zumal hier die prächtigen Charaktere inner- und außerhalb des Athener Waldes leicht aufgestockt werden können.

Die Komödie sorgt nicht nur durch ihre vier miteinander verbundenen Handlungsstränge für Abwechslung: Fürstenhochzeit, Handwerker-Theaterproben, Aristokratenliebe und Disput in einer Ehe unter Elfen. Hinzu kommen noch schöne und gewiefte Wesen aus dem Tierreich, Verwechslungs- und Täuschungsspiele und gut gesattelte Dialoge. Alles zusammen ist zudem eine Herausforderung an Kostüm- und Maskenbildner. Und weil es so schön war, treten ehemalige Mitwirkende und Assistenten des Wiener Kindertheaters am 9. September in einer einmaligen Vorstellung noch einmal zum Sommernachtstraum an. (afze, 30.8.2018)