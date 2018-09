Montagsfrage: Wem wären Sie lieber nie begegnet?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Viele Begegnungen im Leben sind schicksalhaft. Manche positiver Natur – wie man seine älteste Freundin damals im Kindergarten zum ersten Mal traf oder später seiner großen Liebe auf einer Party begegnete. Andere Begegnungen wiederum haben so einen negativen Effekt aufs eigene Leben, dass man auch diese Menschen nicht wieder vergisst, obwohl man gerne möchte. Der Lehrer, der einem nichts zutraute, die Kollegin, die einen mobbte, oder die Partnerin, mit der die Beziehung so katastrophal in die Brüche ging. Gerne würde man die Zeit zurückdrehen und die Begegnung wieder ungeschehen machen.

Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage:

Wem wären Sie lieber nie begegnet?

foto: getty images/istockphoto/rawpixel Welche Begegnung in Ihrem Leben war durch und durch negativ?

