Salzburgs Hwang mit Südkorea im Finale der Asienspiele

Bei Gold winkt Hwang und Co. die Befreiung vom Militärdienst – Gegner ist der Sieger der Partie zwischen Japan und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Jakarta – Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwoch das Finale bei den Asienspielen in Jakarta erreicht. Die Koreaner, bei denen Salzburg-Legionär Hwang Hee-chan durchspielte, setzten sich gegen Vietnam problemlos 3:1 (2:0) durch. Im Finale am Samstag (13.30 MESZ) trifft das Team um Tottenham-Star Son Heung-min entweder auf Japan oder die Vereinigten Arabischen Emirate.

Für Hwang und Co. geht es in diesem Finale um mehr als Gold. Im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung winkt den südkoreanischen Spielern die Befreiung vom Wehrdienst. Dieser dauert in Südkorea 21 Monate. (APA, 29.8.2018)