Chinesische Großbank ICBC erhält Konzession für Österreich

Die EZB erlaubte den Chinesen den Großteil der üblichen Bankgeschäfte, allerdings gab es keine Konzession für Wertpapierdepotgeschäft

Wien/Frankfurt – Die chinesische Großbank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) wird in Kürze mit einer Zweigstelle in Wien vertreten sein. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der in Gründung befindlichen ICBC Austria Bank GmbH gestern die Konzession zur Durchführung von verschiedenen Bankgeschäften erteilt, teilt die Finanzmarktaufsicht (FMA) auf ihrer Homepage mit.

Die Österreich-Pläne der "größten Bank der Welt" wurden zuletzt auch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) anlässlich seines China-Besuches Anfang April dieses Jahres unterstützt. Sollte die Ansiedlung klappen, wäre das ein "starkes Signal" für den "Finanzstandort Österreich", erklärte der ÖVP-Chef im April nach seinem Termin bei ICBC-Chairman Yi Huiman.

Headquarter für Zentraleuropa

Es gebe den Plan, in Wien ein Headquarter für Zentral- und Südosteuropa zu etablieren. Das würde den Kapitalmarkt- und Bankenstandort Wien stärken, sagte Kurz in Peking. Sollte die Ansiedlung klappen, könnten "mehrere hundert neue Arbeitsplätze" entstehen, so der Kanzler.

Die ICBC würde von Wien aus mit einer Lizenz für Südosteuropa agieren und kein Privatkundengeschäft abwickeln. Es gehe vielmehr um die "Begleitung chinesischer Aktivitäten und die Unterstützung von Großinvestments. Die Bank machte im Jahr 2017 laut Geschäftsbericht einen Reingewinn von umgerechnet rund 36 Mrd. Euro bei einer Bilanzsumme von rund 3,3 Billionen Euro.

ICBC darf allen konzessionierten Bankgeschäfte nachgehen außer Wertpapierdepotgeschäft, Wertpapieremissionsgeschäft, Bauspargeschäft, Immobilienfondsgeschäft, Betriebliches Vorsorgekassengeschäft und Wechselstubengeschäft. (APA, 29.8.2018)