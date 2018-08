Ronaldo fehlt Portugal in den nächsten Länderspielen

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo verzichtet auf die Länderspiele gegen Kroatien und Italien

Turin – Weltfußballer Cristiano Ronaldo will sich nach seinem Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin ganz auf seinen neuen Arbeitgeber konzentrieren und verzichtet deshalb auf die nächsten beiden Länderspiele mit Europameister Portugal. Ronaldo werde weder am Spiel gegen Vizeweltmeister Kroatien am 6. September noch am Auftakt der neuen Nations League am 10. September gegen Italien teilnehmen, berichtete die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport.

Juve hat zwar die ersten beiden Meisterschaftsspiele der neuen Saison gewonnen. Ronaldo, für 117 Millionen Euro vom Champions-League-Sieger Real Madrid verpflichtet, erzielte allerdings noch kein Tor. (sid, 29.8.2018)