Innovativ in der Gegenwart – erfolgreich in der Zukunft

Das erfolgreiche Kerngeschäft mit Innovation zu verbinden, gilt aktuell als die größte Herausforderung für Unternehmen. Erfolgreiche Innovation braucht Eigenverantwortung, Mut und eine Vision.

Wie schaffen es Unternehmen, effizient und gleichzeitig flexibel zu sein? Spielen dabei viele nur an der Oberfläche "Innovationstheater", während sich in der Organisation, der Führung, dem Mindset und der Kultur nichts ändert? Es braucht viel Mut, den Erfolg der Vergangenheit infrage zu stellen und in das Unbekannte aufzubrechen. Gewiss ist nur, dass das Verharren im Gewohnten keine brauchbare Strategie mehr ist.

Der ICEBERG innovation leadership award zeichnet nachhaltige Innovationen österreichischer Unternehmen aus und wird am 11. Oktober erstmals im Rahmen des Austrian Innovation Forum verliehen. Die Einreichung besteht im Kern aus einem kurzen Video, das die Innovation beschreibt. Einreichungen sind ab sofort bis 18. September 2019 möglich.

Der Sieger wird im Rahmen der Award-Show, am Abend des 11. Oktobers 2018, in der Sky Stage des Tech Gate Vienna geehrt. Die Gewinner erhalten den begehrten ICEBERG Award sowie Sachpreise und werden den Medien vorgestellt. Die Einreicher der fünf besten Projekte präsentieren dies im Rahmen des Tagesprogrammes des Austrian Innovation Forum. Für Teilnehmer am Austrian Innovation Forum ist die Einreichung kostenlos.

http://iceberg.or.at

Verleihung des ICEBERG innovation leadership award

Datum: 11.10.2018

Ort: Tech Gate Vienna, Sky Stage

Donau-City-Straße 9, 1220 Wien, Österreich

https://iceberg.submit.to/landing/award/iceberg-2018

Austrian Innovation Forum - ICEBERG innovation Leadership Award