Fall BVT: Vereinter Oppositionsangriff auf Innenminister Kickl

Nach dem Gerichtsentscheid ist vor dem Untersuchungsausschuss: Die Opposition hat eine gemeinsame Strategie vorgelegt

Wien – Die Oppositionsparteien gaben am Mittwochvormittag ihre Strategie für den BVT-Untersuchungsausschuss bekannt. Im Fokus: Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Gegen ihn wird ein gemeinsamer Misstrauensantrag in einer eigenen Sondersitzung eingebracht werden. Diese Sitzung des Nationalrats muss binnen 14 Tagen stattfinden.

Peter Pilz erklärte, dass es in der Zweiten Republik noch keinen Minister gegeben habe, der sein eigenes Amt angegriffen habe. "Die Kickl-Weglegung, die der Justizminister betreibt, ist absolut unglaubwürdig", griff der Abgeordnete auch Justizminister Josef Moser an – er halte ihn aber "nicht für den Hauptverdächtigen. Das Entscheidende ist der Innenminister."

Daher habe er den anderen Oppositionsparteien vorgeschlagen, gemeinsam einen Misstrauensantrag einzubringen – in der Hoffnung, "dass es doch einige Abgeordnete in der ÖVP gibt, denen die innere Sicherheit wichtig ist". Sollte sich diese Hoffnung erfüllen, könne das Parlament ein Gegengewicht zum Innenminister darstellen.

Pilz stellte in den Raum, dass der Innenminister Amtsmissbrauch begangen haben könnte. Pilz wird am Mittwochvormittag noch eine weitere Pressekonferenz geben, in der er Akten vorlegen will.

Kickl als "Drahtzieher"

Kai Jan Krainer von der SPÖ sagte, der U-Ausschuss werde sich nicht nur um das Innenministerium, sondern auch um die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kümmern. Die politische Verantwortung müsse aber der Innenminister tragen, den Krainer als "den Drahtzieher" im BVT-Skandal bezeichnete. Dass Recht gebrochen wurde, habe das Gericht ja bereits festgestellt.

Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper sagte, dass der Journalrichter, der die nun als illegal festgestellte Hausdurchsuchung im BVT angeordnet habe, "das schwächste Glied der Kette" gewesen sei, da sei "der Rechtsstaat vulnerabel" gewesen.

Die Oppositionsabgeordneten gehen davon aus, dass noch viel mehr Akten an den U-Ausschuss zu liefern sein werden, darüber werde der Verfassungsgerichtshof zu entscheiden haben. Krainer sieht "eine sehr, sehr ungewöhnliche Vorgangsweise" des Innenministeriums, das den Ausschuss quasi boykottiere.

Freiheitliche finden Vorgehen "unerhört"

"Der ,oppositionelle Beißreflex‘, der von Peter Pilz geführten Opposition, bei jedem Ereignis Innenminister Herbert Kickl zum Rücktritt aufzufordern, ist an Dummheit nicht mehr zu überbieten", reagierte der FPÖ-Klubobmann und Sicherheitssprecher Walter Rosenkranz auf den gemeinsamen Auftritt der Opposition.

Die freiheitliche Sicht der Dinge ist: "Da passiert in einem rechtsstaatlichen Verfahren – wie übrigens täglich -, dass eine Entscheidung eines Richters auf Antrag der Staatsanwaltschaft von einem übergeordneten Gericht als falsch qualifiziert wird – so weit so gut. Und Gott sei Dank haben wir einen funktionierenden Rechtsstaat, aber die Verantwortung im Bereich der unabhängigen Rechtsprechung beim Innenminister zu suchen, ist sachlich so was von falsch, dass eigentlich diese Abgeordneten von SPÖ, Neos und Liste Pilz abtreten müssten! Glaubt ernsthaft irgendwer, dass der Innenminister nur mit dem Finger schnippen muss und schon ermittelt die unabhängige Justiz? Oder dass sich die Staatsanwaltschaft von jemandem unter Druck setzen lässt? Abgeordnete, die sich noch dazu im BVT-Ausschuss vordrängeln, kennen nicht einmal die Bausteine unserer Verfassung, wie die Gewaltenteilung", mutmaßt Rosenkranz und fasst das in einem Wort zusammen: "Unerhört!" (red, 29.8.2018)