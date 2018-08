"Generation Zero" könnte der Shooter-Geheimtipp für 2019 sein

1980er-Roboterinvasion setzt auf Mischung aus "Horizon: Zero Dawn" und "Stranger Things"

Im Rummel der Gamescom zwischen Raytracing-Hype und Siedler-Fieber hat der Stockholmer Entwickler Avalanche Studios einen Retro-Sci-Fi-Shooter vorgestellt, der auf vielversprechende Weise einige populäre Ideen aus kontemporären Genrewerken vereint. Generation Zero lässt Spieler in einer Mischung aus (Koop-)Shooter, Horizon: Zero Dawn und Stranger Things ins Schweden der 1980er-Jahre reisen, als feindliche Maschinen die idyllische Landschaft überrannt haben. Wahlweise alleine oder zu viert schlüpft man in die Rolle von jungen Rebellen, die den Eindringlingen mit Guerilla-Taktiken den Kampf ansagen. Umgesetzt wird Generation Zero für PC, PS4 und Xbox One und soll 2019 in den Handel kommen.