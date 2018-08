Downgrading für türkische Banken und Holdings

Für die türkische Wirtschaft kündigt sich ein heißer Herbst an: Moody's stufte in einem Rundumschlag die führenden Unternehmen des Landes ab

Türkische Banker und Börsianer sind am Mittwochmorgen mit einem besonders schlechten Gefühl zur Arbeit gegangen. Die Ratingagentur Moody's bescherte ihnen diesen "Blue Wednesday" mit einer Serienabwertung der großen Banken und Unternehmen in der Türkei, die am Vorabend veröffentlicht worden war. Moody's gab einen negativen Ausblick für 20 Geldinstitute und stufte einige Banken gleich um zwei Punkte ab.

Die Risiken einer Schuldenkrise aufgrund von Lira-Verfall, Inflation und ausbleibendem Auslandskapital sah Moody's gleichermaßen bei einem Dutzend der führenden türkischen Unternehmen. Die Märkte spekulieren nun mit der Refinanzierung der türkischen Staatsschuld. Am Dienstag waren die türkischen Zehn-Jahres-Renditen mit 21,03 Prozent auf einen neuen historischen Höchstwert geklettert. Die Lira setzte am Morgen in Istanbul ihren Abstieg mit 6,28 für einen US-Dollar fort.

Tief im Ramschbereich

Die Abwertungen von Moody's waren erwartet worden, nachdem die Ratingagentur Mitte August die Kreditwürdigkeit der Türkei tiefer in den Ramschbereich auf Ba3 herabgestuft hatte. Moody's hatte im vergangenen Juni mit dem Bewertungsverfahren für die türkischen Banken und Unternehmen begonnen. Dazwischen lag der massive Einbruch der Lira Anfang August, als die US-Regierung Sanktionen wegen des in der Türkei festgehaltenen Pastors Andrew Brunson verhängte. Besondere Risiken sieht die Ratingagentur nun bei der türkischen Denizbank, der Işbank sowie bei der kleineren Odeabank und der TSKB.

Die Abhängigkeit vom türkischen Markt und das Risiko von Finanzierungsproblemen verschlechtert auch die Aussicht für die großen türkischen Unternehmen. Trotz der erklärtermaßen soliden Bilanzstruktur wertete Moody's Holdings wie Koç, Petkim und Yasar oder auch Turkish Airlines ab. Die Lira hat allein seit Beginn des Jahres knapp 40 Prozent ihres Wertes verloren.

Drängende Refinanzierung

Laut Moody's stützen sich die türkischen Banken auf ein Kapital von 186 Mrd. Dollar (Stand Juni 2018), das in der US-Währung notiert ist. 41 Prozent davon oder 77 Mrd. Dollar müssten innerhalb der nächsten zwölf Monate refinanziert werden. Der Internationale Währungsfonds schätzt den Refinanzierungsbedarf der Banken im nächsten Jahr auf 103 Mrd. Dollar, den der türkischen Unternehmen auf 84 Mrd. Dollar.

Andere Ökonomen nennen einen Bedarf von kurzfristig 50 Mrd. für die Banken und 30 Mrd. für die Unternehmen. Emre Tiftik vom Institut für Internationale Finanzen in Washington geht allein bei der türkischen Privatwirtschaft von 27 Mrd. Dollar Schulden aus, die in den letzten vier Monaten dieses Jahres bedient werden müssten. Mehr als 65 Prozent der Unternehmensschulden in der Türkei seien in Dollar notiert.

Erdoğan gegen Zinserhöhung

Eine Erhöhung der Leitzinsen wäre die logische, längst fällig gewesene Entscheidung der türkischen Zentralbank. Der maßgebliche Satz steht derzeit bei 17,75 Prozent. Analysten halten eine Anhebung von zehn Prozentpunkten für notwendig. Geld ist derzeit immer noch billig: Inflationsbereinigt stünde der Leitzins auf gerade einmal 1,9 Prozent.

Dass die Zentralbank nicht agiert, gilt Marktbeobachtern als Beweis dafür, dass sie politisch nun unter der Kontrolle von Staatspräsident Tayyip Erdoğan steht. Dieser lehnt eine Zinserhöhung ab, weil sie den Konsum drosseln und – unter den nunmehrigen Umständen – in eine Rezession führen würde. Finanzminister Berat Albayrak, der auch Erdoğans Schwiegersohn ist, kündigte Schritte gegen die "Dollarisierung" der türkischen Wirtschaft an. So würde das Parlament nun ein Gesetz auf den Weg bringen, das Mietverträge in Dollars für Ladenflächen in Einkaufszentren oder auch für Häuser und Wohnungen zwischen Privatpersonen verbiete. (Markus Bernath, 29.8.2018)