Morgen-Update für Mittwoch, den 29.8.2018: Udo Landbauer, Sommerzeit und Michael Jackson

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Udo Landbauer kehrt am 20. September in den Landtag zurück

Verteidigungsminister Kunasek ist bereit für die Rückkehr in die Steiermark

[International] Angeblich sind über 80 Prozent in der EU-Umfrage für ein Ende der Zeitumstellung

US-Botschafter kritisiert Kneissl und warnt davor, in den Beziehungen zu den USA und Russland "eine Seite offensichtlich zu bevorzugen"

[Panorama] Wie man sich im Falle eines Anschlags oder Amoklaufs verhalten soll, ist Thema einer neuen Kampagne des Innenministeriums. Einen konkreten Anlassfall gibt es nicht

[Wirtschaft] Warum es gleichzeitig zu viele und zu wenige Lehrlinge gibt

[Kultur] Michael Jackson war einer der größten Popstars aller Zeiten. Ein tragischer Solitär, der am Mittwoch seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte

[Lifestyle] "Kokosöl ist das reine Gift" – für diesen Satz entschuldigt sich nun Professorin Karin Michels

[Service] Wird’s Zeit für die eigenen vier Wände? Verstehen wir total und deshalb haben wir hier eine Auswahl an Immobilien in Wien für Sie angelegt

Ihr Schlüssel zur neuen Immobilie. Jetzt Ihre Immobiliensuche starten!



Wissen Sie eigentlich, dass es uns auch auf Instagram gibt? Schauen Sie doch mal vorbei!

[Wetter] Am Mittwoch halten sich in manchen Alpentälern anfangs Nebelfelder, ansonsten scheint von Beginn an verbreitet die Sonne. 24 bis 31 Grad

[Zum Tag] 125 Jahre ist es her, dass Whitcomb Judson den Reißverschluss patentieren ließ, er gilt heute als wichtigstes Verschlussteil in der Kleiderbranche!