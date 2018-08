Sachsens Ministerpräsident lobt trotz Kritik Polizeieinsatz in Chemnitz

Massive Kritik aus allen Reihen hagelte es nach den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz – Michael Kretschmer lobt die Polizei

Ungeachtet massiver Kritik am Verhalten der Polizei hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das Vorgehen der Beamten bei den neuerlichen rechtsradikalen Ausschreitungen am Montag in Chemnitz gelobt. "Die Polizei hat einen super Job gemacht", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Straftaten seien dokumentiert und Demonstranten unterschiedlicher Richtungen seien auseinander gehalten worden, sagte Kretschmer.

Augenzeugen hatten dagegen erklärt, die Polizei sei überfordert gewesen und habe den Menschen keine Sicherheit vermittelt, die gegen die rassistischen Ausschreitungen am zweiten Tag in Folge demonstriert hätten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte erklärt, es sei gut, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer dem Bundesland Hilfe zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung angeboten habe.

Selbstkritik vom Verfassungsschutz

Auch der sächsische Verfassungsschutz erklärte, die eigene Lageeinschätzung sei nicht ausreichend in die Lageeinschätzung eingeflossen. Man habe schon am Montagnachmittag an die Polizeidirektion Chemnitz übermittelt, dass der Verfassungsschutz mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl von Rechtsextremisten rechne, sagte ein Sprecher des Landesamts der Zeitung.

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz wurden insgesamt 18 Versammlungsteilnehmer und zwei Polizisten verletzt, teilte die Polizei mit, etwa durch Würfe von Feuerwerkskörpern, Flaschen und anderen Gegenständen. Teilnehmer der Kundgebung der rechtsextremen Gruppe "Pro Chemnitz" griffen Gegendemonstranten sowie Journalisten an und zeigten den Hitlergruß. (red, 29.8.2018)