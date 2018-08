Ajax Amsterdam fixiert Einzug in CL-Gruppenphase

Dynamo Zagreb scheitert trotz Führung an YB Bern – AEK Athen müht sich gegen Ungarns Meister Videoton

Wien – Ajax Amsterdam hat ohne Probleme die Gruppenphase der Fußball-Champions-League erreicht. Dem Zweitrundenbezwinger von Sturm Graz reichte nach dem 3:1 im Hinspiel am Dienstag im Play-off-Rückspiel bei Dynamo Kiew ein torloses Remis zum Einzug in die Königsklasse. Der im aktuellen ÖFB-Kader nur auf Abruf stehende Ex-Rapidler Maximilian Wöber wirkte bis zur 79. Minute mit.

Im Vorfeld der Partie war es in Stadionnähe zu einer Schlägerei gekommen. Neun Personen wurden nach Polizeiangaben verhaftet.

Unterdessen hat Dinamo Zagreb den Einzug in die Gruppenphase verpasst. Das von Ex-Austria-Wien-Trainer Nenad Bjelica trainierte Team musste sich YB Bern (ohne Thorsten Schick) trotz Pausenführung 1:2 geschlagen geben. Das Hinspiel in der Schweiz hatte 1:1 geendet. Die frühe Führung der Kroaten, bei denen Emir Dilaver durchspielte, durch Izet Hajrovic (7.) drehten die Schweizer nach der Pause durch einen Doppelpack von Guillaume Hoarau (64./Elfmeter,66.). Dem ersten Tor des Franzosen ging ein Foul von Ex-"Veilchen" Marin Leovac voraus.

In der dritten Begegnung des Tages zitterte sich AEK Athen in Unterzahl in die Gruppenphase. Den Griechen reichte nach dem 2:1 im Hinspiel gegen Ungarns Champion Videoton zu Hause ein 1:1. Ab der 80. Minute spielte Athen nach einer Roten Karte für Helder Lopes nur zu zehnt. (APA, 29.8.2018)