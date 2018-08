Angeblich 80 Prozent im Umfrage für Ende der Zeitumstellung in der EU

Medienbericht zu Ende von "Sommerzeit" bisher nicht offiziell von der EU bestätigt. Keine Angaben gibt es dazu, welche Zeitzone die Befragten sich wünschen

Hagen/Brüssel – Das Ergebnis der EU-Konsultation über eine Ende der Zeitumstellung in Europa ist offenbar sehr deutlich ausgefallen. Ein offizielles Resultat hat die Europäische Union zwar auch fast zwei Wochen nach dem Ende der Online-Umfrage nicht bekanntgegeben, die deutsche Tageszeitung "Westfalenpost" und die "Berliner Morgenpost" berichten nun aber über die angeblichen Resultate. Demnach hätten sich mehr als 80 Prozent der Befragten für ein Ende der Zeitumstellung ausgesprochen.

Beide Berichte hat der Journalist Martin Korte verfasst. Er beruft sich auf "gut unterrichtete Kreise in Brüssel". Die EU-Kommission wollte sich auf Anfrage der dpa zu dem Bericht zunächst nicht äußern. Alle weiteren Medien, die das angebliche Ergebnis melden, beziehen sich vorerst auf die Berichte Kortes.

Drei Viertel der Teilnehmer aus Deutschland

Die Kommission hatte nach Ende der öffentlichen Konsultation Mitte August nur die Teilnehmerzahl mitgeteilt, aber noch nichts zu Ergebnissen oder zur regionalen Verteilung der Teilnehmer gesagt. Auch seither schwieg sie sich aus.

Zahlen, die nun Korte nennt, lassen darauf schließen, dass die Ergebnisse nicht für ganz Europa repräsentativ sind: So sollen an der Online-Befragung der Kommission 4,6 Millionen Menschen teilgenommen haben, rund ein Prozent der EU-Bevölkerung. Von Ihnen seien rund drei Viertel – etwa drei Millionen – allein aus Deutschland gekommen.

Ergebnis nicht bindend

In der Konsultation waren die Bürgerinnen und Bürger auch gefragt worden, welche Zeitzone sie im Fall eines Aus für die Umstellung gerne das ganze Jahr über behalten wollen. Zum Ergebnis in diesem Punkt machen"Westfalenpost" und "Morgenpost" in ihrem Bericht allerdings keine Angeben.

Verbindlich wäre dieses Ergebnis ohnehin ebenso wenig wie das der gesamten Umfrage: Diese hat nur konsultativen Charakter, die Kommission ist nicht daran gebunden, sie muss keinen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Die Wahl, in welche Zeitzone ganzjährig beibehalten werden soll, müsste ohnehin jedes Land einzeln und für sich treffen.

Langwierige Entscheidungsfindung

Einer endgültigen Entscheidung würde in jedem Fall ein längeres Verfahren im Europäischen Parlament vorausgehen. Auch der Rat der Europäischen Union – der Rat der Fachminister aus den einzelnen Staaten – müsste dann Einigkeit darüber erzielen. Ob es diese geben würde, ist alles andere als sicher. Während viele Staaten im Westen der EU keine Änderung wollen, gibt es zahlreiche Fürsprecher im Norden und Osten.

Korte, der mehrere deutsche EU-Parlamentarier zum angeblichen Ergebnis der Umfrage interviewt hat, erwartet, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seiner "Rede zur Lage der Union" am 12. September eine Gesetzgebungsinitiative zum Ende der Zeitumstellung vorstellen wird. Die deutschen EU-Parlamentarier plädieren dafür, diese noch vor den Europawahlen im kommenden Mai in Gang zu setzen. (mesc, tom, 28.8.2018)