Studie: Puerto-Rico-Hurrikan tötete 2.975 Menschen, nicht nur 64

Studie im Auftrag von US-Territorium korrigiert offizielle Zahlen des Weißen Hauses deutlich

Durch den Hurrikan "Maria" sind auf Puerto Rico im vergangenen Jahr laut einer unabhängigen Studie knapp 3.000 Menschen ums Leben gekommen. 2.975 Menschen seien direkt durch den Wirbelsturm oder in dessen Folge gestorben, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung von Wissenschaftern der George Washington-Universität.

Die Regierung des US-Territoriums Puerto Rico hatte die Studie in Auftrag gegeben. Die Wissenschafter verglichen die Sterbezahlen in der Zeit rund um den Wirbelsturm mit der durchschnittlichen Sterberate auf der Insel. Demnach stieg diese zwischen September 2017 und Februar 2018 um 22 Prozent. Eine von den US-Behörden veröffentlichte offizielle Bilanz ging dagegen von lediglich 64 Todesopfern durch den Hurrikan aus.

Trump "vergleichsweise minimal"

US-Präsident Donald Trump hatte sich für seinen Umgang mit der Katastrophe auf Puerto Rico viel Kritik eingehandelt. Bei einem Besuch der Insel im vergangenen September bezeichnete er die Zahl der Todesopfer als vergleichsweise minimal. Der Hilfe für die ungefähr zeitgleich vom Wirbelsturm "Harvey" heimgesuchten US-Bundesstaaten Texas und Louisiana hatte Trump dagegen eine hohe Priorität eingeräumt. Diese können, anders als die Bürger Puerto Ricos, an Präsidentenwahlen teilnehmen.

"Maria" hatte auf Puerto Rico zum Zusammenbruch der Strom- und Wasserversorgung sowie des Straßen- und Telefonnetzes geführt. Viele Dörfer waren monatelang von der Außenwelt abgeschnitten, kranke und alte Bewohner hatten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung.