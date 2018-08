"Mike Jack": Vom Tanzlehrer zum Michael-Jackson-Double

Tagsüber ist Anas Otry Tanzlehrer. Abends schlüpft er in die Rolle des Michael-Jackson-Doubles "Mike Jack" – ein STANDARD-Videointerview

Mit acht Jahren hörte Anas Otry (33) das erste Mal ein Lied von Michael Jackson. Seitdem hat der King of Pop Anas Leben maßgeblich geprägt. Seit 20 Jahren performt der gebürtige Syrer als Michael Jackson Tribute Artist, um das Vermächtnis des King of Pop am Leben zu halten. Vor einem Jahr zog er dafür nach Österreich. Einen Einblick in Anas Tanzkünste gibt es im Video zu sehen. (red, 29.8.2018)