"Künstler mit Herz" gegen den Rechtsruck

Ambros, Fendrich und Goisern erheben ihre Stimme, in Bayern ist man schon einen Schritt weiter

Langsam erwachen auch die heimischen Kunstschaffenden und melden sich zu Wort. Erst Ambros, dann Fendrich, Molden und Hubert von Goisern. Sie eint die Ablehnung der immer als Einzelfall dargestellten rechtsextremen Ausreißer in der österreichischen Politik. Und sie werden hoffentlich wohl noch weitere Unterstützung der heimischen Kunstszene erfahren."Tuts schön singen, sonst haltets die Bappn. Derlei sagt man im Kunststaat eines Helmut Qualtinger nicht ungestraft, und so kauften viele Österreicher aus Protest den Ambros-Klassiker an die Chartsspitze", schrieb die "Süddeutsche Zeitung" unlängst in einem "Der Kulturkampf" betitelten Bericht über Österreich und blickte gleichzeitig auf die eigene Kulturszene.

Denn in Bayern ist man schon einen Schritt weiter. Auf die Initiative der Schauspieler Johanna Bittenbinder und Harry Helfrich hin hat sich die Plattform "Künstler mit Herz" gegründet, der sich bereits mehr als 120 Künstler und Künstlerinnen angeschlossen haben, darunter die Kabarettistinnen Luise Kinseher und Sissi Perlinger oder die Schauspieler Hannes Jaenicke und Josef Hannesschläger (u. a. in den "Rosenheim Cops" zu sehen).

Die Schauspieler, Musiker, Filmemacher verbindet eines: das gemeinsame Auftreten für ein buntes, weltoffenes Bayern. Die Münchner Band BlankWeinek rund um den Schauspieler Harry Blank ("Dahoam is Dahoam") und den österreichischen Medienmanager Andreas Weinek hat für Künstler mit Herz den Song "So schaut's aus" geschrieben, der unter Beteiligung zahlreicher Künstlerkollegen aufgenommen wurde. Dafür wurde auch ein Video produziert, das demnächst in den sozialen Netzwerken und auf Youtube unter Künstler mit Herz zu sehen und zu hören ist.

"Mit großer Sorge betrachten wir den Rechtsruck in Bayern, aber auch in ganz Deutschland und benachbarten Ländern, da ist es an der Zeit, den Mund aufzumachen und zu sagen: Stopp wir lassen uns unser schönes Land nicht von Rechtspopulisten und sogenannten besorgten Bürgern kaputtmachen", sagt Initiatorin Johanna Bittenbinder.

Vor der Landtagswahl

Und Weinek, der mit Band am 1. September im Wiener Tunnel gastiert, ergänzt: "Ich bin zwar kein Bayer, aber München ist meine neue Heimat geworden. Hier lebe und arbeite ich gern. Und der Begriff Heimat und wie man ihn definiert, spielt eine nicht unwesentliche Rolle in unseren Liedern und bei unseren Konzerten." Dass die Initiative Künstler mit Herz sich ein gutes halbes Jahr vor den bayerischen Landtagswahlen formierte, ist dann wohl auch kein Zufall. (red., 29.8.2018)